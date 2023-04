Jak vjetar i dalje radi probleme na cestama, opasnost i zbog temperature: 'Budite oprezni'

I dalje vjetrovito i razmjerno hladno za doba godine, umjereno do pretežno oblačno, u prvom dijelu dana ponegdje uz mogućnost za malo snijega, uglavnom u Lici, a malo kiše u Dalmaciji, dok se prema večeri očekuje smanjenje naoblake, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, mjestimice s jakim udarima, a na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, na udare i olujna. Vjetar popodne i navečer u slabljenju.

Najviša dnevna temperatura zraka od 3 do 8 na kopnu, između 9 i 14 Celzijevih stupnjeva na Jadranu.

Meteoalarm zbog vjetra i niskih temperatura

Što se tiče meteoalarma, za razliku od posljednja dva dana, vrijeme je nešto povoljnije danas, no i dalje opasno u nekim dijelovima Hrvatske. Crveni je alarm na snazi za područje Velebitskog kanala i to zbog jakog vjetra. DHMZ navodi kako će jaka i olujna bura slabiti te će potkraj dana opet pojačati na umjerenu do jaku. Najjači udari vjetra 35-75 čvorova (65-140 km/h).

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - navode iz DHMZ-a.

U drugim dijelovima Hrvatske je također na snazi meteoalarm - narančasti zbog vjetra na području Kvarnera, te žuti za većinu Hrvatske zbog vjetra, ali i niskih temperatura

- Uslijed hladnoće i moguće pojave mraza moguća šteta na osjetljivim poljoprivrednim kulturama. Minimalna temperatura od -2 do 0 °C. Budite na oprezu zbog niskih temperatura koje se očekuju. Mogući su neki zdravstveni rizici kod osjetljive populacije, ponajprije kod starijih, male djece i beskućnika - navode iz DHMZ-a za područje Zagreba.

I za sutra je na snazi meteoalarm za većinu zemlje, također zbog niskih temperatura i jakog vjetra.

HAK: A6 otvorena, problemi na A1, Krčkom mostu...

Od 6 sati autocesta A6 Rijeka-Zagreb otvorena je za sve skupine vozila, a zbog olujnog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, dok su samo za osobna vozila otvorene A1 Zagreb-Ploče-Karamatići između čvorova Sveti Rok i Posedarje i DC27 Gračac-Obrovac-Karin.

Po izvješću Hrvatskoga autokluba (HAK) u 7 sati, uočena je srna na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Križ i Popovača. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

Na državnim cestama DC1 Vaganac-Ondić i DC217 između mjesta i GP Ličko Petrovo Selo zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je dodatno za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Na Krčkom mostu zabrana je prometa za I. skupinu vozila: motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu s jednom osovinom.

Obilasci iz unutrašnjosti u smjeru Dalmacije i obratno za teretna vozila i autobuse su: čvor Sveti Rok (A1)-Gračac (D50)-Knin (DC1)-Kistanje (DC59)-Benkovac (DC56)-čvor Benkovac (A1) i obratno; a za sve skupine vozila (osim autobusa na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikala na dionici Grabovac-Gračac) mogu koristiti državnu cestu DC1 Karlovac-Gračac-Knin.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za teretna vozila s priključnim vozilom (i ostala vozila koja nemaju propisanu zimsku opremu) na cestama u Lici:DC25 Gospić-Karlobag; DC218 Bjelopolje-Donji Lapac; ŽC5217 Dobroselo-Mazin-Bruvno.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

Na graničnom prijelazu Tovarnik čekanja su u teretnom prometu, dva sata na izlazu, a šest na ulazu u zemlju.

