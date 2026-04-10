'Zvijezda' Uskokove optužnice je bivši prvak u kickboxingu: U ekipi bio i korčulanski diler Cvik

Nakon optužnice protiv Kristijana Palića i njegovog zločinačkog udruženja koje terete za krijumčarenje i preprodaju većih količina marihuane i kokaina, Uskok je podigao optužnice i protiv druge zločinačke skupine uhićene u isto vrijeme prošle godine.

Kako piše Slobodna Dalmacija, tu je ekipu vodio nekadašnji svjetski prvak u kickboxingu Marko Benzon (41) zvan Čimpi, a u organizaciji i nabavljanju droge ravnopravan mu je bio Hrvoje Kelić (42) zvani Medo.

U ekipi je bio i, policiji i medijima, od ranije dobro poznati Jakša Cvitanović Cvik. Optužnicom je ukupno obuhvaćeno 25 ljudi, a Uskok ih tereti da su ukupno nabavili i preprodali najmanje sedam kilograma i 550 grama kokaina, 26 kilograma i 400 grama heroina, 10,5 kilograma amfetamina, 409 kilograma marihuane, 83 kilograma tzv. "skunka", sedam kilograma hašiša i 6500 komada tableta MDMA.

Benzon i Kelić su, smatra Uskok, u razdoblju od lipnja 2020. do lipnja 2021. godine na području Hrvatske, Slovenije i Bosne i Hercegovine, u zločinačku organizaciju koja se bavila nabavom heroina, kokaina, hašiša i marihuane te prijevozom, skladištenjem i daljnjom preprodajom droge na ilegalnom narko-tržištu, povezali druge okrivljenike, kao i više zasad nepoznatih osoba. Svatko od njih u toj je organizaciji imao svoje zadaće kojima su "pokrili" cjelokupni nabavni i distribucijski lanac trgovine drogom.

Tako su dvojica organizatora dogovorili nabavu, prijevoz i isporuku heroina, kokaina, hašiša, "skanka", amfetamina i MDMA, koju su, prema njihovim uputama, za sada nepoznati ljudi dopremali u Hrvatsku radi daljnje preprodaje.

Droga je potom skrivana i skladištena, a potom su je prepakiravali i osobnim vozilima prevozili kupcima za novčane iznose u rasponu od 150 do 1.400 eura, koji su je dalje preprodavali, a dijelom novca dobivenog od prodaje droge plaćali su dobavljače.

- Na opisani način je okrivljenici su pribavili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 1.773.400 eura, koju su međusobno podijelili sukladno njihovim ulogama - piše Uskok ne navodeći samo godine rođenja okrivljenika.

Kelića terete i da je, od 25. siječnja 2021. do 24. veljače 2021. u Zaprešiću, u više navrata tražio zasad još nepoznatu osobu da zapali vozilo osobe s kojom je u sukobu. Izvršitelj je na to pristao te je 24. veljače 2021. oko 01,00 sat na parkiralištu ispred ulaza u stambenu zgradu zapalio to vozilo, znajući da se požar može proširiti na druga parkirana vozila. To se i dogodilo te je plamen zahvatio nekoliko drugih vozila, a daljnje širenje požara spriječili su vatrogasci.

Što se tiče Jakše Cvitanovića Cvika, njega su mediji svojevremeno "najopasnijim dilerom Dalmacije", koji je Korčulu "preplavio" heroinom. Kad su 2006. uhićeni pripadnici njegove skupine, on je izbjegao uhićenje pobjegavši policiji - gliserom. U bijegu je bio do 2007. kada je uhićen u Splitu.

Bio je osuđen zbog krijumčarenja droge i pranja novca, no Vrhovni sud ukinuo je dio za pranje novca. Iz zatvora je izašao na uvjetni otpust 2014. nakon što je u njemu proveo sedam godina i devet mjeseci.

