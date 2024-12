Jamal Asad: 'Sirijom upravlja Vlada spasa. Oslobodit će Siriju'

Sada ovaj trenutak Sirijom upravlja Vlada spasa, rekao je predstavnik sirijske oporbe Jamal Asad za Otvoreno. Pojasnio je da je protivnik ovog dosadašnjeg režima Bashara al-Asada te pojasnio da je dio Sirijske nacionalne koalicije koja je formirana odmah na početku sirijske revolucije 2011. godine.





Rekao je da komunicira sa svima koji su u Siriji i tako dobiva informacije. Osvrnuo se i na poznanstvo s počasnim konzulom u Hrvatskoj.



- Nazvao me je gospodin Vahid, cijenim ga jako. Prvo što je konzul, bio je počasni konzul Sirijske države pod režimom Bashara al-Asada, ali nas povezuje duboko prijateljstvo, što smo 40 godina tu u Hrvatskoj i tako smo prijatelji, ali on ima svoj put i svoje mišljenje, a ja imam svoje isto mišljenje, kazao je.





Dodao je da je u Zagrebu podignuta nova zastava sirijske revolucije.



- To je pod vodstvom Tahrir al-Shama. To su oni koji su vodili akcije oslobođenja Sirije. Od cijelog tog pokreta za oslobođenje Sirije, oni čine negdje 22% od svih sirijskih boraca. Među njima je slobodna sirijska vojska koja se sastoji od svih Sirijaca. To su svi borci koji su istjerani iz svojih kuća kada je počelo sve. Tada su imali 15 godina. Sad vidimo da imaju 30, 40, 45 godina nakon 15 godina revolucije, ispričao je.

- Većina njih su borci iz Sirije i koji su obećali da će se jednog dana vratiti i osloboditi Siriju. I to se dogodilo, dodao je.



Koliko se je pripremalo sve ovo? U deset dana svi gradovi su pali koji su bili pod režimom Bašara Al-Asada.



- Prema našem saznanju priprema je trajala tri godine. Uz pomoć saveznika i pomoć Ukrajinaca. Ukrajinci su nam pomagali s logistikom i treniranjem vojske, rekao je.





- Predsjednik Erdogan u nekoliko navrata pozvao je Bašara Al-Asada da sjednu za stol i da se dogovore da se riješi sukob u Siriji, ali nažalost Bašar al-Asad je tvrdoglav. On je vjerovao u svoje saveznike u Rusiju i Iran koji imaju puno interesa u Siriji. Rusija ima interes tamo u Tartusu, gdje ima svoju flotu, to je jako važan položaj na moru, a Iran ima svoje apetite prema arapskom svijetu, dodao je.

Novinar "Večernjeg lista" Hassan Haidar Diab razgovarao je 2019. s Bašarom al-Asadom u Damasku. Je li očekivao da bi se ovo jednog dana moglo dogoditi i da će ga saveznici napustiti?





- Mislim da ne. Iskreno, to je bilo šokantno za sve nas analitičare, one koji prate događaje u Siriji, rekao je.



- Ja sam, tri mjeseca nakon izbijanja rata, prvi strani novinar koji je otišao u Siriju. I Asad je tada kontrolirao Damask, a sve okolo su bile pobunjenici. I bez obzira koliko su bili žestoko u borbi, oni nisu ušli, nastavio je





- Kada gledamo sveukupno te opozicijske vojske, na čelu s džihadističkim, terorističkim skupinama poput Tahrir al-Shama, brojka je oko 30 tisuća, a samo obrana Alepa je bila oko 100 tisuća. Pričamo o borcima Hezbollaha, iranske revolucionarne garde, sirijske vojske, paravojne formacije itd. Tu se dogodilo nešto zaista nepredviđeno, povlačiti se prvo iz Alepa bez ispaljenog metka, napomenuo je.

Ustvrdio je da je riječ o primopredaji bez žestoke borbe.

- To znači primopredaja. Oni povuku, ovaj ulazi, onda dolaziš do Hame, ovaj povlači, ovaj ulazi. Dolaziš do Homsa, na kraju krajeva ti dolaziš do Damaska.

Zaključio je da je očito postojao dogovor te da ovo nije veliki uspjeh opozicije jer nije bilo sukoba.

- Tu postoji dogovor, veliki dogovor. Je li to Putin dogovorio s Trumpom - ja tebi Siriju, ti meni nešto u Ukrajini, vidjet ćemo, ali ovo ne bih ja rekao da je veliki uspjeh opozicije jer nisu bili sukobi, kazao je.

- Ako mi pričamo o ratovima, pogotovo Alep i Hama su veliki gradovi, da je došlo do sukoba, to znači da bi 2000 boraca pružilo otpor, pobunjenici, odnosno džihadisti, borba bi trajala tjednima, rekao je.

- Ja sam razgovarao sa zapovjednicima sirijske vojske - kažu da su dobili naredbu, da se povučemo bez ispaljenog metka. Obrazloženje od Bašara-al Asada je bilo - ne želimo krvoproliće, ne želimo opet da teče sirijska krv. Međutim, ako ti sada u 2024. godini razmišljaš na takav način, zašto nisi 2011. kad je počeo rat povukao se?, upitao je novinar.