Janaf dobio američku licencu do 15. listopada, Srbija još čeka!

Janaf je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte, priopćio je Janaf u srijedu.

"Janaf nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savjetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom", kaže se u priopćenju.

Dodaje se da Janaf trenutačno nema službenu informaciju da je i Naftna industrija Srbije (NIS) ishodila licencu za navedeno razdoblje.

OGLAS

Danas, naime, istječe dodatna odgoda stupanja na snagu sankcija koje je SAD uveo NIS-u zbog toga što je ta tvrtka u vlasništvu ruskog kapitala.

NIS je jedan od najvećih Janafovih poslovnih partnera. NIS-ova rafinerija u Pančevu gotovo u potpunosti ovisi o dostavi sirove nafte putem Janafa. Stoga bi primjena sankcija Srbiju gurnula u ozbiljan problem, a ne bi bila dobra ni za Janaf.

Kako pišu mediji u Srbiji, NIS je od odjela američkog ministarstva financija za provedbu sankcija OFAC-a, zatražio skidanje s liste kompanija koje podliježu sankcijama, navodno nudeći Amerikancima udio u vlasništvu ili uvoz američke sirove nafte.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+ OGLAS