BIT ĆE POSLJEDICA?

Janaf dobio američku licencu do 15. listopada, Srbija još čeka!

Piše hina,
Janaf dobio američku licencu do 15. listopada, Srbija još čeka!
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Janaf dobio licencu za transport nafte, ali NIS-ova sudbina neizvjesna! Sankcije SAD-a prijete Srbiji velikim problemima, a Janaf bi mogao osjetiti posljedice...

Janaf je ishodio licencu kojom se do 15. listopada ove godine odobrava sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte, a u cilju dovršetka svih aktivnosti poduzetih temeljem važećeg ugovora o transportu sirove nafte, priopćio je Janaf u srijedu.

"Janaf nastavlja aktivno, u suradnji s Vladom Republike Hrvatske i svojim američkim pravnim savjetnicima, raditi na mogućnostima za pronalaženje rješenja u skladu s važećim regulatornim okvirom", kaže se u priopćenju.

Dodaje se da Janaf trenutačno nema službenu informaciju da je i Naftna industrija Srbije (NIS) ishodila licencu za navedeno razdoblje.

SASTANAK Plenković: U srijedu pregovori Janafa i MOL-a, cijene su realne
Plenković: U srijedu pregovori Janafa i MOL-a, cijene su realne

Danas, naime, istječe dodatna odgoda stupanja na snagu sankcija koje je SAD uveo NIS-u zbog toga što je ta tvrtka u vlasništvu ruskog kapitala. 

NIS je jedan od najvećih Janafovih poslovnih partnera. NIS-ova rafinerija u Pančevu gotovo u potpunosti ovisi o dostavi sirove nafte putem Janafa. Stoga bi primjena sankcija Srbiju gurnula u ozbiljan problem, a ne bi bila dobra ni za Janaf.

Kako pišu mediji u Srbiji, NIS je od odjela američkog ministarstva financija za provedbu sankcija OFAC-a, zatražio skidanje s liste kompanija koje podliježu sankcijama, navodno nudeći Amerikancima udio u vlasništvu ili uvoz američke sirove nafte.

