Janaf: Opskrba Mađarske i Slovačke nije ugrožena!

"Janaf smatra partnerske odnose i pouzdanost najvažnijim vrijednostima u svom poslovanju te svojim aktivnostima doprinosi činjenici da opskrba zemalja središnje Europe, Mađarske i Slovačke, sirovom naftom nije ni na koji način ugrožena”, kaže se u priopćenju.

Dodaje se da je u tijeku transport značajne količine sirove nafte neruskog podrijetla Janafovim naftovodom za potrebe MOL Grupe, a u dolasku na Terminal Omišalj još su tri tankera s neruskom naftu za potrebe MOL Grupe.

"Na Janafovim Terminalu Omišalj redovno se zaprimaju tankeri za našeg dugogodišnjeg partnera MOL Grupu i isporučuje naftu cjevovodom do mađarske granice, gdje je partner preuzima", kažu u Janafu.

Ističu da su "posve netočne" tvrdnje da bi u ovim okolnostima Mađarska i Slovačka bile nadomak ugroženosti opskrbe gorivom.

"Nije bilo potrebe za posezanjem u strateške rezerve jer se transport Janafovim naftovodom prema MOL‑ovim rafinerijama provodi kontinuirano i bez zastoja", ističe Janaf i dodaje da jamči sigurnu opskrbu svima na trasi naftovoda.

"Unatoč činjenici da su dosadašnja testiranja potvrdila da Janaf raspolaže kapacitetima koji u cijelosti zadovoljavaju potrebe Mađarske i Slovačke, pozdravljamo što je MOL Grupa prihvatila naš prijedlog za dodatna testiranja kapaciteta uz sudjelovanje i predstavnika Europske komisije. Nadamo se da će na skorašnjem sastanku MOL prihvatiti Janafov prijedlog da se sljedeće testiranje provodi u kontinuitetu tijekom mjesec dana, u količini od milijun tona nafte", kaže se u priopćenju.

"Janaf jest i ostaje jedini siguran pravac opskrbe neruskom naftom za središnju Europu te smo uvjereni da će i naš dugogodišnji partner to potvrditi prihvaćanjem rezultata predstojećeg testiranja", dodaje se.

Mađarska će otpustiti oko 250 tisuća tone nafte iz strateških rezervi, stoji u vladinoj uredbi objavljenoj kasno u četvrtak, u uvjetima poremećaja u opskrbi nakon obustave isporuka naftovodom Družba.

Mađarska naftna i plinska kompanija MOL objavila je da je od ministarstva energetike zatražila zeleno svjetlo za povlačenje tisuća tona nafte iz strateških rezervi.

Vladinom uredbom od četvrtka taj je zahtjev odobren pa će iz strateških rezervi bit će otpušteno traženih 250 tisuća tona nafte, a prioritetni pristup zalihama imat će MOL.

Naftu će MOL moći 'posuđivati' do 15. travnja, uz obavezu povrata do 24. kolovoza, stoji u uredbi.

Mađarska i Slovačka zatražile su od Hrvatske da dopusti transport ruske nafte preko Jadranskog naftovoda budući da je Ukrajina blokirala njihove isporuke preko naftovoda Družba, rekao je početkom tjedna mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto.

Hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovorio je da Janaf za to ima dovoljan kapacitet, unatoč tome što su se pojavile tvrdnje da ga nema.