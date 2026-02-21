JANAF se oglasio oko licence: Nafta može do srpskog NIS-a

Jadranski naftovod (JANAF) objavio je priopćenje povodom odluke američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) kojom je osiguran nastavak ključnih energetskih operacija.

"U povodu izdavanja licence od strane OFAC-a upućujemo izjavu Uprave JANAF-a d.d., predsjednika Uprave mr.sc. Stjepana Adanića i članova Uprave Vladislava Veselice i Ivana Barbarića: JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu važeću do 20. ožujka 2026. godine, koja omogućava nesmetano provođenje svih aktivnosti potrebnih za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.

Time je zajamčena stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu s međunarodnim obvezama. Odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje JANAF-a te usklađenost aktivnosti Uprave s poslovnim i strateškim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije.“