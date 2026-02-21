Obavijesti

DO IDUĆEG MJESECA

JANAF se oglasio oko licence: Nafta može do srpskog NIS-a

JANAF se oglasio oko licence: Nafta može do srpskog NIS-a
Zagreb: Član Uprave Janaf-a, Vladislav Veselica | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje JANAF-a te usklađenost aktivnosti Uprave s poslovnim i strateškim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije...

Jadranski naftovod (JANAF) objavio je priopćenje povodom odluke američkog Ureda za kontrolu strane imovine (OFAC) kojom je osiguran nastavak ključnih energetskih operacija.

"U povodu izdavanja licence od strane OFAC-a upućujemo izjavu Uprave JANAF-a d.d., predsjednika Uprave mr.sc. Stjepana Adanića i članova Uprave Vladislava Veselice i Ivana Barbarića: JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu važeću do 20. ožujka 2026. godine, koja omogućava nesmetano provođenje svih aktivnosti potrebnih za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.

Time je zajamčena stabilnost ključnih energetskih tokova u skladu s međunarodnim obvezama. Odluka američke administracije potvrđuje odgovorno poslovanje JANAF-a te usklađenost aktivnosti Uprave s poslovnim i strateškim ciljevima Republike Hrvatske i Europske unije.“

