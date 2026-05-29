Jandroković: 30. svibnja je trajni i živi podsjetnik na povijesni trenutak za Hrvate

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je u petak čestitku u povodu Dana državnosti, ističući kako je 30. svibnja trajni i živi podsjetnik na povijesni trenutak u kojemu je hrvatski narod, slobodno i demokratski, odlučio uzeti vlastitu sudbinu u svoje ruke.

„Tog je dana (30. svibnja 1990.), konstituiranjem prvog demokratski izabranog višestranačkog Hrvatskog sabora započelo novo razdoblje hrvatske povijesti – ono kojeg će obilježiti neovisnost, suverenost, demokracija i politički pluralizam“, napisao je Jandroković.

Uime Sabora i osobno, čestitao je svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i diljem svijeta, kao i svim hrvatskim građankama i građanima Dan državnosti!

Naglasio je kako su „odlučujuće političke odluke“ donesene u Hrvatskome saboru 1990. i 1991. godine predstavljale jasan izraz volje hrvatskog naroda za raskidom s jugoslavenskim komunističkim sustavom i tadašnjim državnim okvirom koji nije mogao odgovoriti na težnje hrvatskih građana za slobodom i samostojnošću.

„Hrvatski je narod nedvosmisleno izabrao put demokratskog predstavljanja vlastite volje, državnu samostalnost i europsku pripadnost“, istaknuo je Jandroković, podsjetivši da put do Hrvatske kakvu danas imamo nije bio nimalo jednostavan.

Za slobodu i neovisnost kojima smo težili plaćena je velika cijena

„Za slobodu i neovisnost kojima smo težili plaćena je velika cijena – životima mnogih hrvatskih ljudi“, podsjetio je i naglasio kako je „konačni hrvatski trijumf“ izboren u zajedništvu domovinske i iseljene Hrvatske, „nezaboravnom odvažnošću hrvatskih branitelja i političkom mudrošću“ državnog vodstva predvođenog prvim hrvatskim predsjednikom, dr. Franjom Tuđmanom.

„Njihova hrabrost i odlučnost u istinski prijelomnim trenucima naše povijesti te pobjeda u Domovinskom ratu u samim su temeljima moderne Hrvatske, na čemu ostajemo trajno zahvalni“, naglasio je predsjednik Sabora.

Napomenuo je i kako je danas, u vremenu sve složenijih globalnih izazova, Hrvatska snažno međunarodno afirmirana, članica Europske unije i NATO-a, te kako iz tih geostrateških odabira, kao i iz svijesti o vlastitoj snazi i potrebi zaštite interesa našeg naroda proizlaze stabilnost, otpornost, ali i rastući utjecaj današnje Hrvatske.

„Istovremeno, pred nama ostaje obveza da nastavimo graditi Domovinu utemeljenu na tisućljetnom hrvatskom identitetu i tradiciji, kao i očuvanju vrijednosti na kojima je nastala – slobodi, demokraciji, nacionalnom zajedništvu i dostojanstvu svakog njenog žitelja. Da Hrvatsku kroz sve izazove i iskušenja vodimo uvijek odgovorno i razborito, posvećeni jačanju njenih institucija te stvaranju uvjeta za cjeloviti napredak i što kvalitetniji život svih naših građana, kao i budućih naraštaja“, poručio je Jandroković.

„Stoga, zahvaljujući i ovom prigodom svima koji su sudjelovali u stvaranju i doprinosili razvoju moderne hrvatske države, još vam jednom želim sretan Dan državnosti!“, napisao je predsjednik Sabora u prigodi Dana državnosti, 30. svibnja.