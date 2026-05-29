MORH: Vojska uvježbava veliki spektakl na Jarunu. Bit će buke zbog preleta iznad Zagreba...

Pojačana buka može se očekivati iznad Zagreba u petak, 29. svibnja i subotu, 30. svibnja tijekom vježbovnih aktivnosti Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i partnerskih zemalja na zagrebačkom Jarunu. Vježbovne aktivnosti i letački program održavaju se u povodu svečanog obilježavanja Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dana Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske, izvijestili su u petak iz Ministarstva obrane.

Tako je u petak tijekom dana planirano uvježbavanje sposobnosti pripadnika Hrvatske vojske i letačkog programa Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na Rekreacijsko-sportskom centru Jarun.

Ondje će se u subotu od 17,30 do 19 sati održati prikaz sposobnosti Hrvatske vojske na vodi, kopnu i u zraku te letački program Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i gostiju iz partnerskih zemalja: Austrije, Italije, Mađarske, SAD-a i Slovenije, stoji u priopćenju.