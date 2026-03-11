Jandroković: Istina o tragediji na Bleiburgu mora imati primjereno mjesto u sjećanju

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković povodom obilježavanja 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda poručio je kako se komemoracijom osigurava da povijesna istina o toj velikoj tragediji hrvatskoga naroda ima primjereno mjesto u našem kolektivnom sjećanju.

Jandroković se sastao u srijedu s predstavnicima Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije povodom 81. godišnjice Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda, priopćeno je iz Hrvatskog sabora.

Na sastanku se, navodi se, razgovaralo o ovogodišnjem programu obilježavanja Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda koji se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora. Predstavnici Počasnog bleiburškog voda i Hrvatske biskupske konferencije izvijestili su predsjednika Hrvatskoga sabora da program predviđa svetu misu u župnoj crkvi u Bleiburgu, u petak, 15. svibnja u 18 sati. Uoči mise, hrvatski veleposlanik u Austriji položit će vijenac i upaliti svijeće kod spomenika Bleiburškim žrtvama na groblju u Unterloibachu te na Bleiburškom polju. Nakon toga, u subotu, 16. svibnja, komemorativni program nastavlja se na zagrebačkom Gradskom groblju Mirogoju, gdje će se u 9,30 sati održati komemoracija za žrtve uz polaganje vijenaca i molitvu. Potom će u 12,15 sati biti slavljena sveta misa u Spomen-crkvi Muke Isusove u Macelju koju će predvoditi vojni biskup mons. Jure Bogdan.

Jandroković je na sastanku naglasio važnost iskazivanja pijeteta prema svim žrtvama, što, istaknuo je, uvijek treba činiti dostojanstveno i s naročitim poštovanjem. „Na taj način pomaže se osigurati da povijesna istina o ovoj velikoj tragediji hrvatskoga naroda ima primjereno mjesto u našem kolektivnom sjećanju”, zaključio je.

U izaslanstvu Hrvatske biskupske konferencije i Počasnog bleiburškog voda bili su vojni ordinarij mons. Jure Bogdan, generalni tajnik Hrvatske biskupske konferencije preč. Krunoslav Novak, zamjenik generalnog tajnika Hrvatske biskupske konferencije vlč. Ilija Dogan, glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić, zamjenik predsjednika Počasnog bleiburškog voda Milan Kovač te voditelj predstavništva Počasnog bleiburškog voda u Republici Hrvatskoj Bože Vukušić.