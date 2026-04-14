Jandroković: Još nije sigurno da će se 21. travnja izabrati ustavni suci, ali to bi bilo dobro...

Zagreb: 10. sjednica Hrvatskog sabora započela je aktualnim prijepodnevom | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je u utorak kako bi bilo jako dobro da se tri ustavna suca izaberu 21. travnja, ali da još nije sigurno da će se to tada i dogoditi

„Ako tako bude, bit će to jako dobro, (no) još uvijek nije sigurno da će se to dogoditi”, odgovorio je Jandroković na novinarski upit hoće li se do 21. travnja, kada je u Hrvatskom saboru predviđeno glasanje o raspravljenim točkama, postići dogovor oko ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

 Dodao je da traju razgovori kroz saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te kroz kontakte političkih opcija. „Nadam se da ćemo uspjeti 21. travnja odabrati tri suca Ustavnog suda, a onda nakon toga da će se postići dogovor i oko izbora predsjednika ili predsjednice Ustavnog suda”, poručio je predsjednik Sabora nakon sastanka sa županom Primorsko-goranske županije Ivicom Lukanovićem.

HDZ i Možemo! se prepucavali u Saboru o korupciji, Jandroković: 'To pričajte doma mami i tati...'
HDZ i Možemo! se prepucavali u Saboru o korupciji, Jandroković: 'To pričajte doma mami i tati...'

Ustavni sud od ponedjeljka radi u nepotpunom sastavu zbog izostanka dogovora vladajućih i oporbe o izboru tri nova suca.

 Do zastoja je došlo početkom siječnja kada je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković zatražio da se u paketu biraju novi ustavni suci i predsjednik Vrhovnog suda, koji također nije izabran već više od godinu dana, na što oporba nije pristala.

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'
UBOJSTVO U ŠESTINAMA

NOĆ UŽASA U ŠESTINAMA Žrtva i osumnjičeni su iz BiH, susjedi za 24sata: 'Sve su pretresali...'

Stanovnici su mislili da se radi o raciji zbog droge, vrata su navodno bila zabarikadirana. Uhićenog navodno pronašli na katu. Istražili smo mračnu povijest kuće koja je predmet sudskog procesa zbog pranja novca
Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.
24SATA OTKRIVAJU

Imamo ugovore! Judo savez dao HDZ-ovcu Tomislavu Čuljku i Land Cruiser. Sve pokušali skriti.

Savez je financirao kupnju auta, a onda ga zamijenio za pet godina stariji model sa suprugom Tomislava Čuljka (HDZ). Zatim je servis Čuljkova starog auta plaćen 8.000 eura kako bi bio u ispravnom i voznom stanju...
Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'
OSAM GODINA BORBE

Tužna ispovijest Ivana: 'Ostao sam slijep od udarca, a on pjeva okolo! Nije mi se ni ispričao...'

Ivan je dva mjeseca bio u komi. Mozak mu je naticao. Ostao je slijep. Jedva preživljava. Mladić koji ga je učinio invalidom gradi uspješnu pjevačku karijeru. Nikad mu se nije ispričao

