Jandroković: Još nije sigurno da će se 21. travnja izabrati ustavni suci, ali to bi bilo dobro...

„Ako tako bude, bit će to jako dobro, (no) još uvijek nije sigurno da će se to dogoditi”, odgovorio je Jandroković na novinarski upit hoće li se do 21. travnja, kada je u Hrvatskom saboru predviđeno glasanje o raspravljenim točkama, postići dogovor oko ustavnih sudaca i predsjednika Vrhovnog suda.

Dodao je da traju razgovori kroz saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav te kroz kontakte političkih opcija. „Nadam se da ćemo uspjeti 21. travnja odabrati tri suca Ustavnog suda, a onda nakon toga da će se postići dogovor i oko izbora predsjednika ili predsjednice Ustavnog suda”, poručio je predsjednik Sabora nakon sastanka sa županom Primorsko-goranske županije Ivicom Lukanovićem.

Ustavni sud od ponedjeljka radi u nepotpunom sastavu zbog izostanka dogovora vladajućih i oporbe o izboru tri nova suca.

Do zastoja je došlo početkom siječnja kada je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković zatražio da se u paketu biraju novi ustavni suci i predsjednik Vrhovnog suda, koji također nije izabran već više od godinu dana, na što oporba nije pristala.