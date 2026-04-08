HDZ i Možemo! se prepucavali u Saboru o korupciji, Jandroković: 'To pričajte doma mami i tati...'

Pitanje Dušice Radojčić (Možemo) koje je u srijedu na 'aktualcu' postavila premijeru Andreju Plekoviću izazvalo je žustru raspravu i verbalno prepucavanje zastupnika HDZ-a i Možemo! uz optužbe i nabrajanje afera te počinjenih koruptivnih i kaznenih djela i s jedne i s druge strane.

"Organizirane kriminalne skupine uništavaju okoliš i zdravlje ljudi ilegalnim biznisom s otpadom i na tome masno zarađuju, što je shvatio i vaš glavni državni inspektor i bivši predsjednik zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić pa je i sam postao član jedne takve kriminalne skupine", istaknula je Radojčić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Premijeru je poručila da je Mikulić upravo njegov odabranik, a da je sustav na čelu s Mikulićem iznjedrio mnoge druge 'Mikuliće' na svim razinama. "Oni su ugrađeni u sam DNK sustava koji je izgradio HDZ", rekla je.

Zastupnicu je zanimalo kako je moguće dopuštanje uvoza otpada "iako ne znamo kamo ćemo s vlastitim", da ne postoji nadzor i da počinitelji nastavljaju isti posao znajući da im se ništa neće dogoditi.

"Što se tiče bilo koga tko počini bilo kakvo kazneno djelo, taj za to i i odgovara, aktivnosti Državnog inspektorata trebaju biti sukladne zakonu, učinkovite, brze, a ako postoje ilegalna odlagališta, onda slijede kaznene prijave i istrage prema onima koji su to učinili i suradnicima na bilo kojoj razini", kazao je Plenković.

Najavio je i izmjenu Kaznenog zakona kojim će se definirati nova kaznena djela protiv zaštite okoliša, a zastupnicima Možemo! poručio da nemaju pravo osuđivati druge dok ne osude svoje devijacije.

"Dolazite iz stranke koja prikriva kriminal na Hipodromu, koja nema ambiciju da zatraži naknadu za oštećenje proračuna Grada Zagreba, koja slijedi svoje službenike koji su za to očito odgovorni, unatoč tome što su im drugi jataci u tim procesima priznali krivnju i dobili sudske presude. Držite se vi Hipodroma, Jankomira, Doma zdravlja Zapad, a kada budete jednako ambiciozni u osuđivanju tih devijacija, onda možete govoriti o drugima", naglasio je.

Žustra rasprava zastupnika HDZ-a i Možemo!

Oba izlaganja izazvala su žustre reakcije i s jedne i s druge strane.

"Poštovani predsjedniče pravomoćno osuđene kriminalne organizacije za korupciju, kada vi nas nazivate "Moramo", mislite na naše kolege iz Zeleno-levog fronta, koji su, nota bene, najjača opozicija vašom partneru iz EPP-a Vučiću u Srbiji. Vučić je vaš partner", istaknula je Sandra Benčić (Možemo!), a uključio se i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

"Ne morate biti nervozni, osudite kriminal koji dolazi iz drugih opcija ne samo iz HDZ-a. Vi ste primjer kako nakon vrlo brzo vremena dođe sve ono što ste nama govorili i pred vaša vrata, no razlika je što mi to osudimo, a vi ne, vi svoje štitite", poručio je.

Benčić je uzvratila da je razlika između HDZ-a i Možemo! što Možemo! transparentno prikazuje sve troškove u Gradu Zagrebu, dok se HDZ-u hapse ministri. Razlika je nebo i zemlja i tako će ostati, dodala je.

"Te floskule o tome da ste pošteni pričajte doma mami i tati jer vam oni jedino u to vjeruju jer vas bezrezervno vole, a drugima te priče više prodavati ne možete. Uhvaćeni ste s prstima u pekmezu, i vaši suradnici završavaju u zatvoru, visoko pozicionirani suradnici gradonačelnika završavaju u zatvoru", naveo je Jandroković.

Božinović: Entry/Exit sustav je velik dobitak

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, na pitanje HDZ-ova Željka Turka, najavio je kako za par dana počinje potpuna primjena Entry/Exit sustav na razini EU, što znači da će se na svim graničnim prijelazima, u svim državama članicama provoditi jedinstven sustav evidentiranja svih državljana trećih zemalja.

"Po prvi puta EU ima uvid u to tko ulazi i izlazi s teritorija EU i ta informacija je poznata svim policijama EU. Netko uđe u Hrvatsku, to može vidjeti policija u Portugalu, ukoliko joj je to bitno. Ovaj sustav je uveden prije svega zbog sigurnosti. To znači da će oni koji su produženo boravili mimo propisa biti odmah evidentirani i dobit će nalog da napuste teritorij EU", pojasnio je te dodao kako Hrvatska to primjenjuje već mjesec dana.

"Sustav se postupno uvodi od listopada prošle godine i od tada je više od 30 milijuna ljudi prošlo kroz njega na razini EU, 17.000 je odbijeno upravo iz tih sigurnosnih razloga, u Hrvatskoj iz tog razloga nekih 1500 i to je itekako velik dobitak", naveo je.

Gužve na graničnim prijelazima tijekom turističke sezone se očekuju iz smjera dolaska iz trećih zemalja, rekao je Božinović, dodajući kako će se državljanima EU pomoći uvođenjem dodatnih traka ukoliko postoji za to mogućnost.

Mišić (Klub DP-a): Zabrinjavajuće povećanje broja oboljelih od autizma

Predrag Mišić (Klub DP-a) ukazao je na zabrinjavajuće povećanje broja oboljelih od autizma te na problem autistične djece koji nakon navršenih 18 godina nemaju pristup socijalnoj skrbi, na što je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi Alen Ružić ustvrdio kako punoljetnost ne smije biti zapreka te da se pokušava postojeću praksu učiniti manje rigidnom.

"U tijeku je donošenje smjernica o postupanju vezano za smještaj djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, što će učiniti samo postupanje maksimalno profesionalnim i objektiviziranim u interesu korisnika. Nedavno smo imali i sastanak međuresorne koordinacije, gdje je osnovano međuresorno koordinacijsko tijelo temeljeno na tri resora - socijale, zdravstva i školstva, i na kojem je doneseno nekoliko zaključaka, kao i o osnivanju regionalnih centara za autizam po svim županijama", rekao je.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman istaknuo je, govoreći o počecima rata na Bliskom istoku i evakuaciji hrvatskih državljana, kako je Hrvatska bila prva zemlja kojoj je bilo omogućeno slijetanje zrakoplova u Dubaiju i to nakon poziva premijera Plenkovića upućenog predsjedniku Ujedinjenih Arapskih Emirata. Od 3. do 5. ožujka Vlada je, naveo je, organizirala 12 repatrijacijskih letova kojima je vraćeno 756 putnika dok ih je 114 vraćeno komercijalnim letovima. Među njima, dodao je, bio je i 101 strani državljanin.