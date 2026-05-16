Obavijesti

News

Komentari 9
SLIJEDI NOVI JAVNI POZIV

Jandroković: Lijeva oporba nije htjela izabrati ustavne suce da bi optuživala HDZ

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jandroković: Lijeva oporba nije htjela izabrati ustavne suce da bi optuživala HDZ
Zagreb: Komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije na groblju Mirogoj | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina, nije u petak dobio potrebnu podršku 101 zastupnika, stoga se mora raspisati novi javni poziv

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković (HDZ) izjavio je u subotu da je vladajuća većina željela jučer u Saboru izabrati trojicu ustavnih sudaca, ali da se lijevoj političkoj oporbi očito više isplatilo da do izbora ne dođe kako bi optuživala HDZ za sprječavanje tog odabira.

Niti jedan od trojice kandidata koje je za suce Ustavnog suda predložila HDZ-ova većina, nije u petak dobio potrebnu podršku 101 zastupnika, stoga će Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav morati raspisati novi javni poziv, a Ustavni sud nastavlja raditi u krnjem sastavu od 10 članova.  

GLASANJE U SABORU Ustavni sud i dalje bez tri suca: Oporba nije glasala, HDZ-u i dalje smeta Goran Selanec
Ustavni sud i dalje bez tri suca: Oporba nije glasala, HDZ-u i dalje smeta Goran Selanec

Jandroković je rekao novinarima nakon komemoracije za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta na groblju Mirogoj da će se vidjeti što će se dogoditi nakon novog javnog poziva.

- Ovog puta očito je bilo da lijeva politička oporba ne želi dogovor. Njima se očito više isplatilo da do izbora ne dođe i nakon toga da pokušaju optuživati HDZ da je bio taj koji je spriječio taj odabir - kazao je Jandroković.

Ustvrdio je da je vladajuća većina na izboru predsjednice Vrhovnog suda pokazala da joj je stalo da popune Vrhovni sud.

INTERVJU: MATO PALIĆ Stručnjak o krizi oko ustavnih sudaca: 'Ova situacija nije normalna, posljedice su štetne'
Stručnjak o krizi oko ustavnih sudaca: 'Ova situacija nije normalna, posljedice su štetne'

- Željeli smo isto to učiniti i s Ustavnim sudom, ali lijeva politička oporba, predvođena Možemo! i njihovim junior partnerom SDP-om, to je spriječila - rekao je predsjednik Hrvatskog sabora.

PREOKRET HDZ donio odluku! Podržat će Milanovićevu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda...
HDZ donio odluku! Podržat će Milanovićevu kandidatkinju za predsjednicu Vrhovnog suda...

Upitan za slučaj Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) i moguću smjenu glavnog tajnika Siniše Krajača, Jandroković je rekao da je Hrvatski olimpijski odbor organizacija koja djeluje neovisno i samostalno i što će oni odlučiti nema nikakvih informacija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...
POTVRĐENA U SABORU

Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...

Za izbor Mirte Matić glasalo je 120 zastupnika, samo je dvoje bilo protiv, zastupnici Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić
Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'
ZAVRŠILA U REMETINCU

Bivši trener o nasilnici koja je tukla Filipinca: 'Iznenađen sam, znamo je kao pozitivnu osobu'

Matea O. (20), koja je napala Filipinca u Zagrebu, u rodnom je Međimurju trenirala nogomet. U klubu je znaju kao vedru i angažiranu u sportu
Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja
UZNEMIRUJUĆE NASILJE

Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Riječ je o događaju od prije tri i pol mjeseca na Gatu Karoline Riječke. Kako doznajemo, žrtva je sirijski državljanin, a počinitelje još traže. Policija dosad nije znala da postoji snimka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026