Ustavni sud i dalje bez tri suca: Oporba nije glasala, HDZ-u i dalje smeta Goran Selanec

Sabor je izglasao predsjednicu Vrhovnog suda nakon 14 mjeseci političke blokade izbora za tu funkciju, glasali su i o troje sudaca Ustavnog suda.

- Nije došlo do dogovora jer, nažalost, Hrvatska je talac svevolje i samovolje jedne osobe, a to je Andrej Plenković. Nije dopustio da bez njegove volje i bez da kaže prvi nešto što nije dogovoreno, dođe do izbora ustavnih sudaca. Model Andreja Plenkovića ne može biti indikator upravljanja Hrvatskom. Taj model je svevolja, samovolja, 'ako neće biti kako ja hoću, neće nikako' - rekao je Siniša Hajdaš Dončić kad je tražio pauzu.

HDZ-ovac Nikola Mažar odgovorio mu je.

- Morat će te objasniti hrvatskim građanima zašto ste blokirali izbor sudaca Ustavnog suda, ali i zašto ste htjeli blokirati izbor predsjednice Vrhovnog suda jer ste stajali vani i gledali hoće li biti kvoruma pa kad ste vidjeli da ćemo ju izglasati bez vas, ušli ste i glasali. Ispadate smiješni - rekao je.

Nastavile su se replike, odnosno rasprava o tome tko blokira rad Ustavnog suda.

- Do dogovora nije došlo jer su vam Možemo i Benčićka zaprijetili raskidanjem koalicije - rekao je Đakić i dobio opomenu.

Javio se Zekanović.

- Poštovani gospodine Dončić Benčić, je li istina da je mama Sandra tražila Vaš govor na uvid radi cenzure - upitao je i on zaradio opomenu.

Zaradio ju je i Ivan Račan koji je ustvrdio da se premijer Andrej Plenković izgubio u pjesmi 'Nitko kao ja'.

- HDZ je protuustavno vezao dav procesa koji nemaju veze jedan s drugim. Samovolja i blokiranje institucija - rekla je Glasovac i dobila opomenu, kao i Mirela Ahmetović.

- Priča da se dogovori o Ustavnim sucima dogovaraju u Turskoj? Isuse Bože! Groteskno. Oni se dogovaraju u Hrvatskom saboru, ne Briselu, ne Turskoj - rekao je Hajdaš Dončić jer je Pavić iz HDZ-a rekao da su suce imali dogovorene već u Turskoj.

Za repliku se javio i Arsen Bauk.

- Mi želimo da Ustavni sud bude neutralan, a vi da budete neutraliziran - rekao je.

Marijana Puljak rekla je da Centar neće sudjelovati u izboru Ustavnih sudaca jer žele drugi model, sa stručnjacima i pisanim kriterijima.

Baričević iz HDZ-a joj je rekla da 'nije dostojna' raspravljati o Ustavnom sudu jer je skrivila nesreću i pobjegla.

- Da kažem sad istinu, ja nisam skrivila nesreću, ja sam ogrebala auto na parkingu čega nisam bila svjesna - rekla je Puljak.

Uključio se i Jandroković.

- I mene je zateklo kad je kolegica Baričević govorila ali je obrazložila da nije dostojna raspravljati o ovome ako ne poštuje policiju i zakone. A to da netko ne osjeti da je ogrebao auto na parkingu pokazuje da ima neke druge probleme koji vode do oduzimanja vozačke dozvole - rekao je.

I tako se rasprava o najvišem i najvažnijem sudu u zemlji, onome koji bi po zakonu trebao čuvati hrvatsku demokraciju, ljudska prava i sve ono što je Hrvatska izborila u Domovinskom ratu, pretvorila u međusobno predbacivanje i povlačenje po verbalnoj kaljuži.

- Svi znamo da je ovu krivu izazvala ljevica jer ste se nadurili zbog dočeka rukometaša - rekla je Vučemilović.

Stanku je zatražio i HDZ-ov Krunoslav Katičić.

- Tražimo stanku od 10 minuta da javnost obavijestimo o nekim vrlo važnim činjenicama. Hajdemo sad prvo samo, odgovornost za nepopunjavanje obje institucije danas snosi ljevica - rekao je.

Stanku je zatražila i Sandra Benčić.

- Želimo još jednom dati priliku Saboru da bude taj koji odlučuje o Ustavnim sudaca i da taj izbor ne bude u rukama Andreja Plenkovića, jer u njegovim rukama to nikad nije trebalo biti. Jedini razlog zašto nema dogovora oko Ustavnih sudaca jer je Andrej Plenković stavio uvjet i rekao da on želi da on ima svoju većinu u Ustavnom sudu. Mi ne pristajemo na to, ne pristajemo da bilo kojeg kandidata ili kandidatkinju proziva svojom ili tuđom. On je za minimalno dvojicu rekao da su njegovi kandidati, i to je poniženje i za te kandidate. Još jednom vam dajemo priliku da se odreknete uvjeta Andreja Plenkovića i da zaista odaberemo tri ustavna suca - rekla je.

Javio se Josip Đakić.

- Jedini uvjet je bio vaš SDP-u, 'Ili će biti naš ili nećemo surađivati s vama'. Vi ste jedini uzrok ove krize - rekao joj je Đakić.

Katičić je pitao otkud je ideja da su Pajalić ili Selanec Plenkovićevi kandidati. Deur je rekao da je Benčić sa strankom zarobila Zagreb i dobio opomenu.

- Jedina istina je da oporba želi zauzeti Ustavni sud - rekao je Reiner i zaradio opomenu.

Đakić je Možemo nazvao konjokradicama, dobio treću opomenu i zabranu sudjelovanja u raspravi, kao i Zekanović. Treću opomenu je dobila i Urša Raukar Gamulin.

- Tražim stanku od deset minuta kako bi skrenuli pozornost da u Saboru imamo iznimnu situaciju, a to je da ste svi bili u pravu. Istina je sve što su rekli i SDP-Možemo i HDZ. Važno je istaknuti da ovo nije cijela politička scena. Ponosni smo što smo potpuno izvan ovog kala. Važno je istaknuti da se ovdje radilo o pokušaju trgovine HDZ-a i SDP-a kojima je prikeljen Možemo. Niste zvali nikoga drugoga iz Sabora. Zakonodavac je predvidio da svi razgovaraju. Budući da pripadamo ovima koje nitko nije kontaktirao, s ponosom možemo reći da nećemo sudjelovati u glasanju. U ovom kalu kojeg ste napravili, valjajte se sami - rekao je Raspudić.

Stanka je deset minuta.

Prvo se glasalo o Mladenu Sučeviću. Cijela liberalno lijeva oporba se nije pojavila pa nije bilo dovoljno glasova da ga izaberu iako je dobio 76 od 77 glasova. Ni Željko Pajalić nije izabran jer je dobio 77 glasova. Kad je u pitanju Goran Selanec, svih 76 zastupnika je bilo suzdržano. Selanec je smetnja za HDZ, a već je bio Ustavni sudac koji je često imao izdvojena mišljenja.