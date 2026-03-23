PAKET VLADINIH MJERA

Jandroković o mjerama: 'Vlada čini sve da olakša građanima'

Piše HINA,
Zagreb: Sabor raspravlja o zakonu o probaciji | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Ima razloga za brigu, ne zbog onoga što se događa u Hrvatskoj nego zbog onoga što se događa u svijetu, zaključio je predsjednik Hrvatskog sabora.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u ponedjeljak da kada je riječ o rastu cijena energenata, hrvatska Vlada poduzima sve kako bi olakšala tu situaciju građanima osvrćući se na 10. paket Vladinih mjera i zaštitu životnog standarda građana.

"Vlada poduzima sve što je u njezinoj moći kako bi olakšala ovu situaciju građanima, a radi se o 10. paketu mjera, vrlo sveobuhvatnom i vrlo ciljanom", odgovorio je Jandroković prije sjednice Predsjedništva HDZ-a na pitanje novinara trebaju li građani biti zabrinuti zbog aktualne situacije.

Novim, 10. paketom ograničene su cijene goriva, a struja i plin ne poskupljuju.

Naravno, dodao je, ne možemo biti spokojni - ne zbog Hrvatske, nego zbog svega što se događa u svijetu. "Dva su velika rata. Poremetili su situaciju s opskrbom energenata, a da ne govorim o sigurnosti. Uvijek naglašavam da svaki dan deseci, stotine pa i tisuće ljudi gine. Hrvatska je trenutno stabilna i sigurna zemlja, a ovim mjerama Vlada pokušava još dodatno osigurati životni standard građana", kazao je Jandroković.

"Ima razloga za brigu, ne zbog onoga što se događa u Hrvatskoj nego zbog onoga što se događa u svijetu", zaključio je predsjednik Hrvatskog sabora. 

Ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman kazao je da Vlada pokazuje odgovornost i donosi paket mjera kako bi se ublažio rast cijena energenata.

"Ponašamo se odgovorno, u interesu nam je socijalna kohezija i zadovoljstvo građana. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati situacija. Vlada uvijek donese odgovarajuće mjere kako bi zaštitila standard građana, to je prioritet", kazao je.

Deseti vladin paket mjera za zaštitu kućanstava i gospodarstva od rasta cijena vrijedan je 450 milijuna eura, a uz ostalo donosi nastavak regulacije cijena goriva i zadržavanje cijena struje i plina do 30. rujna ove godine.

Premijer Andrej Plenković podsjetio je da je uzrok desetoga paketa vrlo ozbiljna situacija na Bliskom istoku, odnosno sukob SAD-a i Izraela s Iranom, zbog čega je, primjerice, cijena barela nafte brent  sa 71 dolara prije tri tjedna skočila na 114 dolara.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

