Poklonili se žrtvama ubijenim pod ZDS, a pozdrav pravdaju dvostrukim konotacijama

U Spomen-području Jasenovac održava se komemoracija "Sjećanje za budućnost" u čast žrtvama i preživjelim zatočenicima ustaškoga koncentracijskog logora. Komemoracija se održava u spomen na proboj logoraša iz Jasenovca 22. travnja 1945. godine. U proboj je krenulo 670 preostalih logoraša, a spasilo ih se tek nešto manje od sto. Prema podacima Javne ustanove Spomen-područje Jasenovac u 1337 dana postojanja ustaškog logora Jasenovac, u njemu je ubijeno ili umrlo najmanje 83.145 osoba. Njih 47.627 bili su Srbi, Roma je bilo 16.173, Židova 13.116, Hrvata 4255.

Na komemoraciji sudjeluju predsjednik Vlade Andrej Plenković i pet ministara: Davor Božinović, Tomislav Ćorić, Gordan Grlić Radman, Nina Obuljen Koržinek i Damir Habijan. Saborsko izaslanstvo predvodi predsjednik Sabora Gordan Jandroković, a ispred Ureda predsjednika Republike Hrvatske stigao je Orsat Miljenić kao izaslanik predsjednika Zorana Milanovića. U Jasenovcu je i gradonačelnik Tomislav Tomašević i delegacija Grada Zagreba te izaslanstvo SDP-a na čelu s predsjednikom Sinišom Hajdašem Dončićem.

Koncentracijski logor Jasenovac bio je gubilište, jedno od najpoznatijih u Europi, u koje su ljudi dolazili da bi bili ubijeni jer su bili druge vjere ili druge nacionalnosti, rekao je bivši predsjednik Stjepan Mesić. Upozorio je kako je očito da društvo ne reagira na ono što se događalo u 2. svjetskom ratu i da bi u Jasenovac trebala dolaziti školska djeca i profesori da mogu prenijeti znanje što se događalo, ne samo u Jasenovcu, nego i drugim logorima diljem Hrvatske. Postavilo se pitanje pridonosi li relativizaciji i državni vrh, na što je Mesić potvrdno odgovorio.

- Dovoljno vam je da se premijer ode pokloniti jednom NDH nostalgičaru. To je sramotno, ali što možemo - kazao je bivši predsjednik države napominjući kako je NDH bila zločinačka tvorevina koja je stvorena da ubija.

Podsjetimo, premijer Andrej Plenković prije zagrebačkog koncerta Marka Perkovića Thompsona otišao je na generalnu probu, a na njegovom koncertu bio je među ostalima i predsjednik Sabora Jordan Jandroković. Svoju pjesmu Bojna Čavoglave, pjevač počinje uzvikom "Za dom spremni". Sporni pozdrav koristio se u vrijeme NDH-a, a Jasenovac - najveći logor ustaškog režima na području nekadašnje NDH. Kada je u pitanju sporni pozdrav, premijer Plenković osnovao je povjerenstvo koje je imalo zadaću, nakon analize, predložiti odgovarajuće institucionalne i zakonske okvire kako bi se hrvatsko društvo odredilo prema simbolima totalitarnih sustava. Vijeće je 2018. godine objavilo preporuke (poznate kao "Dokument dijaloga") kojima je potvrđeno da je ZDS protuustavan, ali se može iznimno dopustiti u strogo ograničenim komemorativnim situacijama za HOS i tu je uveden pojam 'dvostruke konotacije'.

- Što se tiče samoga pozdrava, on ima dvostruke konotacije. U Jasenovcu ima konotacije na ustaški režim i može vrijeđati njihove obitelji. Međutim, on se nalazi i u grbu udruge koja je dobila odobrenje za rad u vrijeme SDP-ove vlade - kazao je u prosincu 2016. godine.

Par godina kasnije , 2021. potvrdio je da imamo vrlo osjetljivu situaciju.

- Imamo ‘Za dom spremni’ iz Drugog svjetskog rata koji osuđujemo, ne prihvaćamo… Imamo situaciju u Domovinskom ratu, imamo te postrojbe, poginule u Domovinskom ratu. Zato sam rekao – komemoracija da, provokacija ne - rekao je Plenković.

U kolovozu 2025. godine, podsjetio je na Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, u kojem nije jasno definiran uzvik ZDS, za koji je napomenuo da je važno da policija postupa i da je na sudovima da budu konzistentni.

- Imaju oni alate. Naša je pozicija jasna i čvrsta. Pjesma Čavoglave je pjesma iz Domovinskog rata, izvodi se 35 godina i sankcionirati je nitko neće. Komemoracija HOS-a i ZDS je isto nešto normalno, sve ostalo je zlorabljenje i treba se kažnjavati. I uzvik ZDS u Saboru - rekao je Plenković.

Jandroković nakon Thompsonovog koncerta na zagrebačkom Hipodromu, koji je izazvao podjele u javnosti i reakcije unutar vladajuće koalicije opisao događaj kao “spektakl svjetskih razmjera” s pola milijuna ljudi, izvanrednom produkcijom i velikim brojem mladih iz cijelog svijeta. Za njega je riječ o događaju za pamćenje koji “dežurni dušobrižnici svode na poklič iz pjesme nastale u Domovinskom ratu”, referirajući se na izvođenje “Bojne Čavoglave” i pozdrav “Za dom spremni”.

- Što se tiče pozdrava ZDS očito da ima dvostruku konotaciju i to je tako. Neki to isključivo vežu uz NDH, drugi to ne čine nego se ograđuju od onoga što je bilo u NDH ali to vežu uz Domovinski rat i one teške situacije ‘91. kada se branilo Hrvatsku. To su razlike koje između nas postoje. Ja osuđujem ustaške insignije i smatram da sve što je povezano s NDH zaslužuje osudu, ali isto tako branit ću čast hrvatskih branitelja i oni koji su branili Hrvatsku. To su razlike koje između nas postoje, ali ih nikako ne bi povezao s onim da netko slavi NDH - rekao je Jandroković u srpnju 2025. kada se pozdrav koristio u Saboru.