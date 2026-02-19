Obavijesti

News

Komentari 10
'NERVOZA I NAPETOST'

Jandroković o 'slučaju Dabro': 'Treba malo smiriti loptu...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Jandroković o 'slučaju Dabro': 'Treba malo smiriti loptu...'
Zagreb: Sabor o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Sabora poručio da javnim prostorom dominiraju nervoza i napetosti nakon sukoba HSLS-a i Domovinskog pokreta

Admiral

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u četvrtak da javnim prostorom zadnjih dana dominiraju nervoza i napetosti, stoga je potrebno smiriti loptu, a što se tiče "slučaja Dabro", ističe da će se pronaći rješenje.

"Javnim prostorom dominiraju nervoza i napetosti. Trebamo malo smiriti loptu, proanalizirati što je za Hrvatsku važnije u ovim zahtjevnim okolnostima, u međunarodnom i sigurnosnom pogledu", rekao je Jandroković u izjavi medijima uoči početka saborske sjednice.

TRZAVICE U KOALICIJI Božinović: 'Nema ultimatuma, svi osuđujemo Dabrin potez'
Božinović: 'Nema ultimatuma, svi osuđujemo Dabrin potez'

Sabor će sutra potvrditi novog ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne skrbi, dodao je. ''A nakon toga ćemo malo analizirati. Imamo jednadžbu s nekoliko nepoznanica pa sad to treba malo prostudirati i naći rješenje", dodao je.

Jandroković je govorio o sukobu između koalicijskog partnera HSLS-a i zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre zbog dviju snimki na kojima Dabro pjeva stih posvećen ustaškom poglavniku Anti Paveliću. Dabro je rekao da se za to ne misli ispričati, a predsjednik HSLS-a Dario Hrebak poručio je kako daje rok od mjesec dana da se riješi ta situacija.

'OVO NIJE ULTIMATUM' Burno u Otvorenom: 'Ovdje je problem jedan čovjek. Dabro. On ima antihrvatsku agendu'
Burno u Otvorenom: 'Ovdje je problem jedan čovjek. Dabro. On ima antihrvatsku agendu'

"Ne volim tu histeriju koja se stvara. Treba stati na loptu. Imali smo i zahtjevnijih situacija kao što su covid, potres i druge parlamentarne napetosti i na kraju uvijek nađemo rješenje", rekao je predsjednik Sabora.

Sve se ovo moglo izbjeći, da je bilo više mudrosti, ustvrdio je Jandroković. Na pitanje mogu li vladajući računati na nekoga iz oporbe umjesto Hrebaka, odgovorio je da ne želi sada o tome. ''O tom potom. Razmišljamo, puno razmišljamo'', poručio je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!
OZEMPIČKA DRŽAVA

Lijek je dostupan bogatima da smršave, ali dijabetičarima nije. Oni čekaju i do dvije godine!

Novi lijekovi zaustavljaju brojne komplikacije, uštedjeli bi na liječenju naših pacijenata da se toliko ne čeka, kaže endokrinologinja Prašek.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026