Jandroković: 'Oporba se s nama ne može natjecati. Mi ćemo se boriti protiv kurupcije, ali...'

Svi se moramo držati zakona, moramo poštovati odluke nadležnih institucija i zato neću komentirati izjave Zorana Milanovića vezane za njegovu izmišljenu premijersku kandidaturu. Očekuje se da od predsjednika Republike da da mandat onome tko pokaže da ima većinu u Saboru. Uvijek je bilo 76 potpisa koji su dokaz da imate parlamentarnu većinu. HDZ će sigurno s partnerima imati 76 potpisa. Olakšat ćemo predsjedniku da da mandat našem kandidatu za premijera, rekao je u srijedu Gordan Jandroković, prenosi N1.

Jandroković smatra kako je u ovoj kampanji Milanović pokazao da nije predsjednik svih građana i priklonio se jednoj političkoj opciji.

- To je sigurno protivno Ustavu i zakonima, već sad se radi o pristranosti. Svatko tko je zdravog razuma vidi da predsjednik nije u ulozi koju mu je dao Ustav i svrstao se na jednu političku opciju i to nije smio učiniti. Tko govori grube i teške riječi, tko vrijeđa i kleveće? Ovdje je potpuno jasno da samo jedan izvor širi vrstu neprihvatljive komunikacije. On nije naš politički protivnik na izborima jer ne može biti na izborima. Ovo nije rat. Ne mogu govoriti u ime DIP-a i Ustavnog suda. Politički sam se referirao, Ustav je jasan, a kako će se DIP i Ustavni sud postaviti prema onom što se zbiva, morate pitati njih, ne želim davati savjete tim institucijama da ne bi ispalo da rade po pritiskom - tvrdi Jandroković.

Smatra kako će HDZ ostvariti većinu.

- Fokusirani smo na postignuća, slažemo liste s dobrim i kvalitetnim ljudima. Nemamo razloga niti potrebe u ovoj kampanji i izborima baviti se Zoranom Milanovićem. Predsjednik Republike je rekao da neće podnositi ostavku. To je rekao već pedeset puta. Vi i dalje pitate hoće li se to promijeniti. To puno govori o vjerodostojnosti čovjeka koji to ponavlja, a vi ste i dalje skeptični. Nije dobro da riječ predsjednika nema težinu - jasan je Jandroković.

Za kraj je dodao da se oporba ne može natjecati s HDZ-om.

- Mi smo jednostavno dominantni, bolji smo od njih. Uhvatili su se za korupciju. Borit ćemo se protiv toga, ali moramo voditi računa o puno drugih pitanja.