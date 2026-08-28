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OŠTRA REAKCIJA

Jandroković osudio Mandićeve izraze sućuti za Mladića: 'Ideja o srpskom svetu i dalje živi...'

Piše HINA,
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Jandroković osudio Mandićeve izraze sućuti za Mladića: 'Ideja o srpskom svetu i dalje živi...'
Zagreb: Počela 11. izvanredna sjednica Hrvatskoga sabora | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković oštro je reagirao na izraze sućuti Andrije Mandića povodom smrti Ratka Mladića, ističući da takve izjave ugrožavaju europske vrijednosti i odnose Crne Gore s Hrvatskom.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković osudio je u petak izraze sućuti predsjednika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića povodom smrti ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši kako je to samo još jedna potvrda da je ideja o "srpskom svetu" i dalje živa. 

"Krajnje su neprimjereni i za svaku osudu izrazi sućuti koje je povodom smrti osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u javnoj objavi uputio predsjednik Skupštine Crne Gore. O tome nema ni trunke dvojbe. Kada takvo što objavi izabrani čelnik najvišeg zakonodavnog tijela države koja želi biti dijelom Europske unije, to je jasan pokazatelj kakva načela i politike promiče", navodi se u priopćenju predsjednika Hrvatskog sabora. 

Jandroković u priopćenju naglašava da je to "u potpunom raskoraku s vrijednostima koje zagovara Europska unija i cijeli civilizirani svijet" te da je "jasno da Crna Gora ne može računati na hrvatsku potporu njezinom ulasku u Europsku uniju dok god čelnici crnogorskih institucija daju takve i slične izjave". 

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Bivši zapovjednik vojske bosanskih Srba Ratko Mladić, koji je u Hagu pravomoćno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine počinjene tijekom rata u BiH, umro je u četvrtak. 

Mandić je na X-u objavio da je Darku Mladiću u svoje ime i u ime NSD-a uputio sućut "povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića".

"Čovjek se pita znači li sućut Andrije Mandića ujedno i nijekanje svih onih okrutnih nedjela i zločina koji su se događali pod Mladićevim zapovjedništvom u Hrvatskoj i genocida u Srebrenici? Odgovor se nameće sam po sebi. No, što se Andrije Mandića tiče to nas ne treba iznenaditi. Uklapa se to u retoriku i djelovanje toga čovjeka koji vlastite političke aktivnosti i nastupe vrlo često usko koordinira s beogradskim političkim krugom. Čovjeka koji je, potpuno opravdano, već više od dvije godine persona non grata u Hrvatskoj", dodaje se u Jandrokovićevoj reakciji. 

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Jandroković nastavlja kako je ovo još jedna potvrda da "ideja o takozvanom "srpskom svijetu" itekako živi u našemu okruženju, jednako kao i žal za "Velikom Srbijom"".

"To je očito, kako u agresivnoj srpskoj političkoj retorici i povijesnom revizionizmu, tako i u drugim, puno konkretnijim institucionalnim odlukama i aktivnostima", zaključuje se u priopćenju.

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Balkanski krvnik Ratko Mladić (84), koji je umro u Haagu, od uhićenja 2011. nalazio se u pritvoru u Scheveningenu. Za razliku od drugih osuđenih ratnih zločinaca poput Milana Martića ili Biljane Plavšić, koji su kazne služili u pravim zatvorima u drugim europskim zemljama, Mladić je ostao u privilegiranom položaju i ni s presudom za ratne zločine nije napustio relativno udoban haaški pritvor. Zbog zdravstvenog stanja tražio je puštanje u Srbiju, ali to mu nije pošlo za rukom.

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