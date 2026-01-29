Jandroković: 'Potkrala nam se pogreška kod famoznog Zakona o kaznenom postupku'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković najavio je da će se u petak sastati s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom, što je, po njemu, priznanje za postignuća Hrvatske jer smo ispunili gotovo sve uvjete potrebne za članstvo i, ističe, idemo dobrim putem da postanemo članica OECD-a.

Predsjednik Hrvatskog sabora najavio je da će se u petak, prije odlaska na polufinale Europskog prvenstva u rukomet u Dansku, sastati s glavnim tajnikom OECD-a Mathiasom Cormannom. "Glavni tajnik dolazi u Zagreb kako bi očito iskazao priznanje za postignuća Republike Hrvatske jer smo ispunili gotovo sve uvjete potrebne za članstvo, dijalog s njima je izvrstan i idemo dobrim putem da postanemo članica OECD-a”, kazao je Jandroković.

Ostvarenje članstva, napomenuo je, ovisi o zemljama članicama OECD-a jer sve trebaju dati suglasnost, no, što prije, to bolje. Danas imamo na glasovanju onaj famozni ZKP kod kojeg nam se potkrala pogreška i siguran sam da ćemo je ispraviti, tako da nam je to jedan od zakona važnih za OECD, naglasio je šef parlamenta.

Vezano uz izbor Tomislava Ćorića, rekao je da su u vladajućoj koaliciji jedinstveni te očekuje da će Ćorić postati ministar financija i potpredsjednik Vlade, i da će biti uspješan na tom mjestu kao i njegov prethodnik. „Kakvu će politiku voditi i hoće li biti zaokreta ovisit će o njemu i Vladi, ali Marko Primorac je odlično radio svoj posao i hvala mu na tome, a siguran sam da će Ćorić nastaviti jednako uspješno, u skladu sa svojom osobnošću jer vjerojatno ima neke svoje prioritete i neke stvari koje bi on odradio vezano uz njegovu viziju Hrvatske, ali očekujem nastavak uspješne politike”, poručio je Jandroković.

Oporba je, dodao, pokušala optužiti Ćorića za različita djela, međutim, koliko znam, niti je gdje optužen niti je gdje osumnjičen i oporba može govoriti, ali pri tome treba biti argumentirana. "Olako optuživati ljude, što je postalo praksa u Hrvatskom saboru, po meni je neprimjereno i nekorektno i vjerujem da Ćorić može jako dobro obnašati dužnost ministra financija, a po onome što znam, to i jest njegova primarna želja i resor koji je najviše želio”, uzvratio je na konstataciju da je oporba budućeg ministra "dočekala na nož".

Jandroković je odbacio teze da HDZ nema dovoljno kadrova i dodao da se premijera krivo interpretiralo jer je on vrlo jasno rekao da novi ministar financija treba biti "čovjek koji je stručan, koji razumije financije, osoba s političkim iskustvom koja će odmah preuzeti resor bez uhodavanja i Tomislav Ćorić je po mišljenju premijera, i slažem se s tim, najbolji izbor".