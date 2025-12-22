Obavijesti

News

Komentari 0
O PROPUSTIMA

Jandroković: Pozicija ministra Marina Piletića nije ugrožena!

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Jandroković: Pozicija ministra Marina Piletića nije ugrožena!
Zagreb: Obilježena 36. obljetnica osnutka Hrvatske demokratske zajednice Grada Zagreba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Jandroković je rekao kako vjeruje da je Piletić radio sve  u najboljoj vjeri i da su u njegovom resoru napravljena značajna unapređenja

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odgovorio je u ponedjeljak na upite novinara kako se Vlada očitovala i provest će naravno odluku Ustavnog suda koji je ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji, a da pozicija ministra rada Marina Piletića nije ugrožena.

"Vlada se očitovala o odluci Ustavnog suda. Odluke Ustavnog suda moraju se provoditi i Vlada je iskazala spremnost za to. Naravno ne samo u okviru pravnih mogućnosti, nego i u okviru financijskih mogućnosti", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva upitan kakva je pozicija ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića nakon što je Ustavni sud ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji.

Naveo je i da će sigurno Vlada izaći s određenim prijedlozima, ali što su primarno pitanja za Vladu RH.

TRAŽE OSTAVKU Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'
Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'

Podsjetio je i da je Vlada u priopćenju iskazala potporu ministru Piletiću.

Na ponovljena pitanja  o poziciji ministra Piletića i "događanjima" s inkluzivnim dodatkom, Jandroković je rekao kako vjeruje da je Piletić radio sve  u najboljoj vjeri i da su u njegovom resoru napravljena značajna unapređenja.

Smatra kako  se tu očito dogodio određeni propust koji je registrirao Ustavni sud, ali ne vjeruje da će to "ugroziti njegovu situaciju ministra".

Pozvao je i da se pogleda gdje smo bili prije ministra Piletića u smislu prava i financijskog izdvajanja. Istaknuo je da je taj zakon i radio u konzultacijama s udrugama. "Međutim, očito je bilo određenih propusta na koje sada ukazuje Ustavni sud svojo odlukom i odluke Ustavnog suda treba poštovati", kazao je.

To je poruka BBB gradonačelniku Tomaševiću

Zamoljen za komentar što se u subotu na nogometnoj utakmici između Dinama i Lokomotive na maksimirskim tribinama pojavio transparent s porukom "Za dom spremni. Što ćemo sada gradonačelniče?" odgovorio je kako se očito radi o odgovoru Bad Blue Boysa (BBB) zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću na njegovu najavu da će zabraniti koncert Marku Perkoviću Thompsonu 28. prosinca u zagrebačkoj Areni. 

Drži kako su time BBB na jedan provokativan način poslali poruku Tomaševiću i zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'
Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'

"Neka se on očituje, ne znam zašto bi se sada drugi trebali očitovati. Očekujem od njega da nešto kaže", poručio je Jandroković.

Jandroković je kazao i da će tu nadležna tijela procijeniti je li bilo kakvih kršenja zakona tj. radi li se o prekršaju ili nešto više od toga.

Predsjednik Hrvatskog sabora je, upitan o procjeni HNB-a da će inflacija u idućoj godini biti 3,1 posto što je manje od ovogodišnje koja je 3,7 posto, istaknuo kako očekuje da će inflacija biti niža nego je bila ove godine. 

Dodao je Istaknuo  da takve procjene ne dolaze samo od HNB-a već i od drugih institucija što su "nešto bolje vijesti nego smo ih slušali 2025".

Podsjetio je kako je bilo nekih prijepora oko toga da li HNB čini dovoljno da se smanji inflacija izrazivši nadu da će u idućoj godini potaknuti sve moguće mehanizme kako bi inflacija biti niža. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta
UŽAS

UZNEMIRUJUĆE Dvojica mladića poginula su u strašnoj nesreći u Kutini. Evo što je ostalo od auta

Dvojica vozača poginuli su na mjestu, a žena (49) i dvoje djece iz njezina automobila zadobili su lakše ozljede
FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola
IZBIO VELIKI POŽAR

FOTO Rusi dronovima napali luku u ruskom Krasnodaru. Pogodili dva broda i dva mola

Šteta je uzrokovala požar koji se proširio na 1.500 četvornih metara
Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?
NEVJEROJATNO

Skandalozna snimka s božićnog domjenka Sindikata ZET-a: Gol plesao na stolu, bend pretučen?

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke i fotografije koje prikazuju atmosferu koja je izmaknula kontroli

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025