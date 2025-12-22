Jandroković: Pozicija ministra Marina Piletića nije ugrožena!

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković odgovorio je u ponedjeljak na upite novinara kako se Vlada očitovala i provest će naravno odluku Ustavnog suda koji je ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji, a da pozicija ministra rada Marina Piletića nije ugrožena.

"Vlada se očitovala o odluci Ustavnog suda. Odluke Ustavnog suda moraju se provoditi i Vlada je iskazala spremnost za to. Naravno ne samo u okviru pravnih mogućnosti, nego i u okviru financijskih mogućnosti", rekao je Jandroković novinarima nakon sjednice Predsjedništva upitan kakva je pozicija ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marina Piletića nakon što je Ustavni sud ukinuo dijelove nekoliko članaka Zakona o osobnoj asistenciji.

Naveo je i da će sigurno Vlada izaći s određenim prijedlozima, ali što su primarno pitanja za Vladu RH.

Podsjetio je i da je Vlada u priopćenju iskazala potporu ministru Piletiću.

Na ponovljena pitanja o poziciji ministra Piletića i "događanjima" s inkluzivnim dodatkom, Jandroković je rekao kako vjeruje da je Piletić radio sve u najboljoj vjeri i da su u njegovom resoru napravljena značajna unapređenja.

Smatra kako se tu očito dogodio određeni propust koji je registrirao Ustavni sud, ali ne vjeruje da će to "ugroziti njegovu situaciju ministra".

Pozvao je i da se pogleda gdje smo bili prije ministra Piletića u smislu prava i financijskog izdvajanja. Istaknuo je da je taj zakon i radio u konzultacijama s udrugama. "Međutim, očito je bilo određenih propusta na koje sada ukazuje Ustavni sud svojo odlukom i odluke Ustavnog suda treba poštovati", kazao je.

To je poruka BBB gradonačelniku Tomaševiću

Zamoljen za komentar što se u subotu na nogometnoj utakmici između Dinama i Lokomotive na maksimirskim tribinama pojavio transparent s porukom "Za dom spremni. Što ćemo sada gradonačelniče?" odgovorio je kako se očito radi o odgovoru Bad Blue Boysa (BBB) zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću na njegovu najavu da će zabraniti koncert Marku Perkoviću Thompsonu 28. prosinca u zagrebačkoj Areni.

Drži kako su time BBB na jedan provokativan način poslali poruku Tomaševiću i zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

"Neka se on očituje, ne znam zašto bi se sada drugi trebali očitovati. Očekujem od njega da nešto kaže", poručio je Jandroković.

Jandroković je kazao i da će tu nadležna tijela procijeniti je li bilo kakvih kršenja zakona tj. radi li se o prekršaju ili nešto više od toga.

Predsjednik Hrvatskog sabora je, upitan o procjeni HNB-a da će inflacija u idućoj godini biti 3,1 posto što je manje od ovogodišnje koja je 3,7 posto, istaknuo kako očekuje da će inflacija biti niža nego je bila ove godine.

Dodao je Istaknuo da takve procjene ne dolaze samo od HNB-a već i od drugih institucija što su "nešto bolje vijesti nego smo ih slušali 2025".

Podsjetio je kako je bilo nekih prijepora oko toga da li HNB čini dovoljno da se smanji inflacija izrazivši nadu da će u idućoj godini potaknuti sve moguće mehanizme kako bi inflacija biti niža.