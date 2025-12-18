Obavijesti

News

Komentari 0
NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA

Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Piletić nakon odluke Ustavnog suda: 'Na raspolaganju je moja ostavka, nemam problem s tim'
Zagreb: Marin Piletić obratio se medijima nakon sjednice Vlade | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Postupak ocjene ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji pokrenula je udruga "Sjena" , a Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi, od kojih su tri ključne

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić poručio je u četvrtak da će poštovati odluku Ustavnog suda kojom je ukinuo određene dijelove Zakona o osobnoj asistenciji, a na novinarsko pitanje hoće li podnijeti ostavku odgovoro da je ona uvijek na raspolaganju.

- Ustavni sud ima svoju ulogu da sve zakone koje Hrvatski sabor donese, da ukoliko postoji zahtjev za ocjenu ustavnosti vrednuje i naravno donese svoj pravorijek. Dakle, mi nemamo druge mogućnosti nego prihvatiti ono što je Ustavni sud donio - izjavio je Piletić na blagdanskom druženju Zaklade ''Hrvatska za djecu”.

TRAŽE OSTAVKU Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'
Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'

Postupak ocjene ustavnosti Zakona o osobnoj asistenciji pokrenula je udruga "Sjena" , a Ustavni sud usvojio je većinu primjedbi, od kojih su tri ključne - ukinuo je odredbu po kojoj osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama nemaju pravo na osobnog asistenta ako njihov roditelj ima status roditelja njegovatelja.

Također je ukinuo odredbu po kojoj djeca, odnosno osobe mlađe od 18 godina koja se ne školuju nemaju pravo na osobnog asistenta, te ograničenje satnice od maksimalno 352 sata osobne asistencije koju će trebati odrediti prema stvarnim potrebama osoba s invaliditetom.

Piletić je napomenuo da su dobnu granicu od 18 godina propisali u dogovoru s udrugama koji su godinama testirale i provodile uslugu osobne asistencije, te da su jasno komunicirali prema Ustavnom sudu da osobna asistencija nije jedina usluga dostupna za osobe s invaliditetom i za djecu s teškoćama, da djeca s teškoćama koja pohađaju obrazovni program bilo koje vrste imaju pravo i na pomoćnika u nastavi.

OBJAVILA UDRUGA SJENA Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji
Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji

Napomenuo je i kako je prije donošenja Zakona, više od 4000 osoba s invaliditetom moglo „sanjati” osobnog asistenta, imali su ustavno pravo koje nije bilo konzumirano.

'Stručne službe Ministarstva prilagodit će postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad'

- Ustavni sud je sad maknuo određene elemente kao što su punoljetnost,  kao što je nepostojanje prepreka za ostvarivanje osobne asistencije  ukoliko roditelj ima status roditelja njegovatelja ili osoba ima njegovatelja, to ćemo poštovati - kazao je i dodao da stručne službe Ministarstva analiziraju što to sve znači i da će sigurno morati prilagoditi postupanje Hrvatskog zavoda za socijalni rad.

NAKON ODLUKE USTAVNOG SUDA Rešetar: 'Ministar Piletić se predstavlja kao žrtva i heroj. Mnogi nisu dočekali presudu'
Rešetar: 'Ministar Piletić se predstavlja kao žrtva i heroj. Mnogi nisu dočekali presudu'

Upitan hoće li podnijeti ostavku, Piletić je odgovorio da je njegova ostavka uvijek na raspolaganju, a na pitanje hoće li se ispričati onima koji su upozoravali na diskriminatorne odredbe zakona, kazao da mu je žao ako se netko osjeća o povrijeđenim. „Imam potrebu ispričati se zato što smo napokon uveli Zakon o osobnoj asistenciji, što smo uveli Zakon o inkluzivnom dodatku...Meni je zaista žao ako se netko osjeća povrijeđenim, mi smo učinili sve za dostupnost usluga i naknada”, kazao je.

- Mi ćemo učiniti da bilo koji osjećaj nezadovoljstva ispravimo, ako je za to potrebna i moja isprika i moja ostavka, ja s tim zaista nemam problema - dodao je Piletić.

Istaknuo je da su osobe s invaliditetom godinama čekale dva  ključna zakona , o osobnoj asistenciji i o inkluzivnom dodatku, kojima su značajno prošireni status njegovatelja i roditelja njegovatelja, povećane naknade i broj osoba s invaliditetom koje koriste usluge osobnog asistenta, njih 8000.

BORBA ZA DOSTOJANSTVO Marko je tetraplegičar, a nema asistenta cijeli dan: 'Tko onda ima pravo, ako ja nemam?'
Marko je tetraplegičar, a nema asistenta cijeli dan: 'Tko onda ima pravo, ako ja nemam?'

Ocijenio je da ranije politike nisu željele ići u taj proces zbog osjetljivosti, individualnih prava svake pojedine osobe s invaliditetom koja i kad dobije određenu vrstu usluge možda ima osjećaj nezadovoljstva, nepravde , da ta usluga nije ispunila očekivanja.

- Bili smo svjesni svih izazova koje će provedba tih zakonu donijeti, mi smo donijeli političku odluku da ti zakoni idu u mandatu ove Vlade, da stupe na snagu, oni nisu konačni, oni će se, kao kao i svaki zakon, mijenjati, evaluirati, donositi izmjene - dodao je ministar.

Svoju je odluku Ustavni sud donio jednoglasno te je obrazložio na 80-ak stranica.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025