Oporba se digla na noge nakon odluke Ustavnog suda: 'Piletić mora otići s dužnosti ministra'

Saborske zastupnice Marija Lugarić (SDP) i Ivana Kekin (Možemo!) poručile su da ministar Marin Piletić treba otići s dužnosti, ne samo zbog odluke Ustavnog suda o diskriminatornim odredbama Zakona o osobnoj asistenciji nego i zbog inkluzivnog dodatka i brojnih slučajeva femicida.

- Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić je danas rekao puno riječi, a zapravo je trebao reći samo dvije riječi – kada će otići. Ovdje se radi o tome da je skupina hrabrih roditelja, kojima odajem priznanje, na Ustavnom sudu izborila ono što je cijelo vrijeme tvrdila, a to je da je Zakon diskriminatoran. Ministar je tada roditelje te djece i djecu s poteškoćama nazvao 'ulicom' - komentirala je Marija Lugarić (SDP) u četvrtak odluku Ustavnog suda koji je diskriminatornim ocijenio veliki broj odredbi u Zakonu o osobnoj asistenciji.

Riječ je o ustavnoj tužbi koju je podnijela Udruga Sjena.

- Mi smo kao oporba, kada se Zakon donosio, upozoravali na diskriminatorne odredbe i predložili smo u rujnu izmjene Zakona, a Vlada nas je ignorirala. No, bitno je da je ovime opaljen zvonki šamar ministru - ustvrdila je.

- Pitamo se koliko se još stvari treba dogoditi da ministar svojim nečinjenjem ne čini političku štetu sebi nego izravno diskriminira one koji su najviše u potrebi – ljude koji umiru ne dočekavši inkluzivni dodatak, žene koje stradavaju, a država ne čini svoje - kazala je.

Jučer je Vlada donijela odluku o preraspodjeli sredstava u državnom proračunu kojima su sredstva za stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji smanjena za 20 posto, a nakon što su u rebalansu sredstva 'skinuta' za 57 posto, upozorava.

- Ustavni sud je rekao da se radi o diskriminatornim odredbama prema najslabijima, a ja se pitam – dokle. Ministar može govoriti bujice riječi što je napravljeno dobro, ali ostaje činjenica da one kojima je najteže i najgore ova država sustavno diskriminira i ne pomaže im. Tome treba doći kraj - poručila je Lugarić.

- Ovo je još jedan u nizu promašaja ministra Piletića na koji je, u vrijeme donošenja Zakona, upozoravala struka i, što je još važnije, osobe s invaliditetom i njihovi roditelji. Tada je ministar Piletić s visoka odbacivao sve te primjedbe, osobe s invaliditetom nazivao 'ulicom', ponizio ih na sve njihove primjedbe i prigovore i nastavio s diskriminacijom, što je sada ustanovio i Ustavni sud - ocijenila je Ivana Kekin (Možemo!).

Osim Zakona o osobnoj asistenciji u kojemu je utvrđen niz diskriminatornih odredbi, ministar Piletić ima ogroman problem i sa Zakonom o inkluzivnom dodatku, koji u provedbi uopće ne funkcionira i gdje je 15 tisuća ljudi umrlo čekajući da im se odobri pravo na inkluzivni dodatak, dodala je. Obitelji su, napominje, već najavile da će tražiti isplatu inkluzivnog dodatka na kojeg su imali pravo njihovi najmiliji.

- Imamo dva zakona koja bi trebala štititi najranjivije među nama, za koje su svi upozoravali da će biti neprovedivi i da imaju niz diskriminatornih odredbi poput one da inkluzivni dodatak za kroničnu bolest ne možete dobivati ako živite s nekim pa čak i ako je taj netko maloljetna osoba, vaše maloljetno dijete. To je apsurdno i diskriminatorno i ministar Piletić je davno trebao ponuditi ostavku - smatra Kekin.

Napomenula je da Piletić vodi resor koji se također vrlo aktivno treba baviti i sprečavanjem nasilja nad ženama, a živimo u zemlji u kojoj su u dva tjedna ubijene četiri žene, pri čemu su neke od tih obitelji bile pod nadzorom Centra za socijalnu skrb koji je prekidao tretmane jer su procijenili da je došlo do poboljšanja. Sada su te žene mrtve pa vidimo do kakvog je poboljšanja došlo, ustvrdila je. Nisam danas, ističe, čula ministrovu ispriku nego samo samohvalu i uvjerenje da je napravio sjajne iskorake, a kako se to u stvarnosti reflektira reći će vam osobe s invaliditetom i roditelji osoba s invaliditetom.

- Dobro je da se ovo dogodilo jer je ovo presedan koji jasno kaže da se u ovoj državi ne može preko zakona diskriminirati osobe s invaliditetom. Uostalom, svaka se država mjeri prema tome kako se ponaša prema najranjivijima među sobom, što osobe s invaliditetom sigurno jesu. U tom smislu, ova je Vlada krajnje bešćutna s Piletićem na čelu tog resora - zaključila je Kekin.