NACIONALNI DAN POSVOJITELJA

Jandroković primio članove Udruge Josipove obitelji

Piše HINA,
Zagreb: Izjave Jandrokovića i Fureya nakon sastanka | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković primio je u četvrtak predstavnike Udruge Josipove obitelji, udruge potpore posvajateljima i udomiteljima, koja je inicirala da se 19. ožujka proglasi „Nacionalnim danom posvojitelja“, a što je hrvatska Vlada prihvatila. O prijedlogu Odluke o proglašenju 19. ožujka „Nacionalnim danom posvojitelja“, Sabor će glasovati u petak, 27. ožujka, izvijestio je Jandroković predstavnike Udruge, priopćio je Ured predsjednika.

 Nakon što je Vlada prihvatila prijedlog proizašao iz inicijative Udruge Josipove obitelji da se 19. ožujka proglasi „Nacionalnim danom posvojitelja“, isti je dobio i jednoglasnu potporu triju uključenih saborskih odbora - za obitelj, mlade i sport, za zdravstvo i socijalnu politiku i za zakonodavstvo. O njemu je danas raspravljao i Sabor.

Predsjednik Sabora pohvalio je rad Udruge te činjenicu da su se profilirali kao izrazito proaktivna organizacija koja ulaže sustavne napore u izgradnju što kvalitetnije mreže međusobne podrške među posvojiteljskim i udomiteljskim obiteljima. Naglasio je iznimnu društvenu vrijednost njihovih cjelokupnih nastojanja usmjerenih na skrb o djeci i njihovu što uspješniju integraciju u obitelj i društvo.

Također je izrazio svoju osobnu potporu kao predsjednika Sabora prijedlogu Udruge da se njihovi predstavnici u budućnosti uključe u radne skupine i savjetodavna tijela u području posvajanja, udomiteljstva i obiteljske politike, smatrajući da takvo sudjelovanje može značajno pridonijeti daljnjem unapređenju sustava i politika u interesu djece i obitelji.

 Predstavnici Udruge, predvođeni predsjednicom Leonidom Kutle, izvijestili su Jandrokovića o aktivnostima koje poduzimaju s ciljem što uspješnije integracije udomljene i posvojene djece u obitelji i društvo. Čine to putem osiguravanja stručne i vršnjačke podrške djeci i obiteljima, organizacijom grupnih susreta i radionica te suradnjom sa stručnjacima iz područja psihologije, pedagogije i socijalnog rada.

 Kroz svoje djelovanje Udruga potiče razvijanje osjećaja pripadnosti široj obitelji i zajednici, a time značajno doprinosi jačanju socijalne povezanosti i međusobnog povjerenja, navodi se u priopćenju.

