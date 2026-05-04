Konferencija u Danskoj

Jandroković s predsjednicima češkog i belgijskog Senata

Piše HINA,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sastao se u ponedjeljak u Kopenhagenu s predsjednicima gornjih domova češkog i belgijskog parlamenta, a među temama razgovora bili su zapadni Balkan i proširenje Europske unije, priopćio je Hrvatski sabor. 

Jandroković, koji sudjeluje na Konferenciji predsjednika parlamenata država članica Europske unije u Kopenhagenu, odvojeno se sastao s predsjednikom Senata Češke Republike Milošom Vystrčilom i s predsjednikom Senata Kraljevine Belgije Vincentom Blondelom. 

Jandroković je češkog kolegu izvijestio o aktualnoj situaciji u zemljama zapadnog Balkana te podsjetio na potrebu punog usklađivanja sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom EU-a.

Izrazio je žaljenje jer to nije slučaj kod svih država kandidatkinja, što dovodi u pitanje stvarnu predanost europskim vrijednostima u pojedinim zemljama te predstavlja realan razlog za zabrinutost svima istinski zainteresiranima za proširenje Europske unije, ističe se u priopćenju. 

S belgijskim kolegom razgovarao je o proširenju Europske unije te o mnogostrukim posljedicama aktualnih ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku. Dvojica predsjednika parlamenata zaključila su da rastuća globalna neizvjesnost poziva na kontinuiranu, blisku koordinaciju među saveznicima koji dijele iste vrijednosti poput Hrvatske i Belgije, dodaje se u priopćenju. 

Jandroković i Vystrčil potvrdili su tradicionalno odlične odnose između Hrvatske i Češke, uz stalni rast gospodarske razmjene i kontinuirano veliki broj čeških turista u Hrvatskoj, dok se s Blondelom složio da postoji snažan potencijal za daljnje jačanje suradnje postoji u području trgovine i investicija, u turizmu i kulturi, znanosti i obrazovanju, kao i u obrani, razminiranju i tehnološkim inovacijama, priopćio je Hrvatski sabor. 

