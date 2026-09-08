Jandroković: 'Srbija se vraća u 90-e, treba biti spreman na sve'

Revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje pokazuju da Srbija želi vratiti politiku iz 90-ih godina prošlog stoljeća i potrebno je biti spreman na sve vrste odgovora, izjavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u utorak, dan pošto je pogreb Ratka Mladića pokazao da u Srbiji i dalje veličaju tog ratnog zločinca.

Haški osuđenik Ratko Mladić pokopan je u ponedjeljak u obiteljskoj grobnici na beogradskom Topčiderskom groblju uz crkvene obrede i vojne počasti, a među tisućama ljudi u mimohodu i pogrebnoj povorci bili su i pojedini ministri srbijanske vlade i dužnosnici Republike Srpske.

"Mladić je uz Miloševića simbol velikosrpske politike, simbol zločina i genocida u Srebrenici. Gotovo je nevjerojatno da gledamo ovakve scene u Srbiji, što znači da se oni vraćaju na pozicije iz 90-ih godina", kazao je Jandroković.

Predsjednik Sabora dodao je da "Srbija pokušava revidirati povijest završetka 20. stoljeća" i iz "pozicije agresora doći u poziciju žrtve".

"Srbija vodi jednu iznimno prljavu propagandu protiv susjednih zemalja, među kojima je posebno važna Hrvatska. I Srbija se naoružava. Imate tri elementa koji ukazuju na to da je situacija tamo ozbiljna i da ih ne možemo baš olako doživljavati - revizija povijesti, huškačka propaganda i naoružavanje", rekao je Jandroković novinarima.

Jandroković je naglasio da treba "nadzirati ono što se ondje zbiva i biti spreman na sve vrste odgovora, ako je potrebno".

Predsjednik Hrvatskog sabora smatra da europske institucije i druge zemlje ne žele govoriti o Srbiji jer ne žele da se ona "definitivno okrene prema Rusiji" te zato što misle da "mekom politikom mogu postići bolje rezultate".

Međutim, "ovo što su Srbiji rade je povratak u devedesete i o tome treba govoriti", zaključio je.