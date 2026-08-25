Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika i kako se smanjuje razlika koja je stoljećima bila u njihovu korist, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić Gordanu Jandrokoviću
Vučić odgovorio Jandrokoviću: Kad vidim da se sekiraju i mrze me, to mi daje dodatnu energiju
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osvrnuo se danas na pisanje hrvatskih medija te izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića koji je kazao kako se Srbija ne naoružava samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim.
- Vidio sam i Jandrokovića da je rekao kako se Srbija naoružava ofenzivnim oružjem, pa moraju obavijestiti svoje saveznike. Evo živi nismo, ne znam kako ćemo zaspati noćas - rekao je Vučić.
Nastavio je s kritikama.
- Umislili ljudi da žive u nekom prošlom vremenu, pa će opet s nekim veleposlanikom na nekom tenku progoniti nekoga. Najpametnije im je da prate mene, da vide kako se vodi politika i kako se smanjuje razlika koja je stoljećima bila u njihovu korist - poručio je za Kurir.
Kazao je kako mu kritike iz Hrvatske daju dodatni poticaj.
- Kad vidim da se oni sekiraju i da me mrze, to mi daje dodatnu energiju i snagu. Nemojte ih sprječavati u tome - rekao je Vučić.
Podsjetimo, Jandroković je na konferenciji hrvatskih veleposlanika, konzula i vojnih izaslanika govorio o sigurnosnoj situaciji u Europi i regiji te upozorio upravo na vojno jačanje Srbije.
- Srbija se naoružava ne samo obrambenim oružjem, nego i ofenzivnim, napadačkim. I to treba reći našim zapadnim saveznicima. Ne bježati od toga - poručio je Jandroković.
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