ROK ZA DOGOVOR

Zelenski tvrdi: Surađujemo ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Kirsty Wigglesworth/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv

Ukrajina će nastaviti surađivati ​​s partnerima, uključujući SAD, na mirovnim prijedlozima, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak, drugog dana razgovora u Švicarskoj nakon što je Washington predložio plan kojim se poziva na ustupke Kijeva. „Svi nastavljamo surađivati ​​s partnerima, posebno sa Sjedinjenim Državama, kako bismo tražili kompromise koji će nas ojačati, ali ne i oslabiti“, rekao je Zelenski putem video veze iz Švedske gdje je prisustvovao samitu zemalja koje traže rusko povlačenje, uključujući i okupirani ukrajinski poluotok Krim.

U nedjelju su Ukrajina i Sjedinjene Države u zajedničkoj izjavi objavile da su nakon razgovora u Ženevi izradile „unaprijeđeni mirovni okvir“, premda nisu dale detalje.

Zelenski je rekao da Rusija mora platiti za rat u Ukrajini i da je odluka o korištenju zamrznute ruske imovine ključna.

„Trenutno smo u kritičnom trenutku“, rekao je.

„U medijima je puno buke, i sav taj politički pritisak, i još veća odgovornost za odluke koje su pred nama“, dodao je.

Sjedinjene Države i Ukrajina nastavile su u ponedjeljak u Švicarskoj razgovore kako bi izradile obostrano prihvatljiv mirovni plan, nakon što su se složile izmijeniti američki prijedlog koji su Kijev i njegovi europski saveznici ocijenili kao popis želja Kremlja.

Washington i Kijev u zajedničkoj su izjavi rekli da su nakon prvog dana razgovora u Ženevi u nedjelju izradili "pročišćeni mirovni okvir", iako nisu naveli detalje.

Sjedinjene Države iznenadile su Kijev i europske zemlje mirovnim planom od 28 točaka prošli tjedan, dajući Ukrajini rok do četvrtka da pristane na okvir za okončanje najsmrtonosnijeg rata u Europi od Drugog svjetskog rata.

Nakon nedjeljnih razgovora nije objavljena izjava o tome kako će revidirani plan rješavati sporna pitanja poput toga kako jamčiti sigurnost Ukrajine od budućih ruskih prijetnji i kako financirati obnovu Ukrajine.

Američki predsjednik Donald Trump nastavio je pritisak na Ukrajinu da postigne dogovor. Državni tajnik Marco Rubio, koji je predvodio američku delegaciju tijekom nedjeljnih razgovora, rekao je da rok za postizanje dogovora do četvrtka možda neće biti nepromjenjiv.

Zelenski bi mogao otputovati u Sjedinjene Države već ovog tjedna kako bi s Trumpom razgovarao o najosjetljivijim aspektima plana, prema izvorima upoznatima s tim pitanjem.

U početnom prijedlogu od 28 točaka koji su Sjedinjene Države iznijele prošli tjedan, Ukrajina je pozvana da se odrekne više teritorija, prihvati ograničenja svoje vojske i odustane od svojih ambicija za pridruživanje NATO-u, što su ruski zahtjevi koje Ukrajinci već dugo odbacuju.

Izvorni plan iznenadio je čak i neke američke dužnosnike. Dva izvora rekla su u subotu da je izrađen na sastanku u Miamiju u listopadu, na kojem su sudjelovali posebni izaslanik Steve Witkoff, Trumpov zet Jared Kushner i Kiril Dmitriev, ruski izaslanik koji je pod američkim sankcijama.

