Jandroković uputio božićnu čestitku: 'Neka donese mir, ljubav i radost u srca i domove'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je svim hrvatskim građankama i građanima te Hrvaticama i Hrvatima u domovini i svijetu božićnu čestitku u kojoj je istaknuo važnost zajedništva, solidarnosti i mira.

„Svim Hrvaticama i Hrvatima u Domovini i iseljeništvu, kao i svim građankama i građanima Republike Hrvatske, uime Hrvatskoga sabora i osobno želim čestit i blagoslovljen Božić! U rođenju Isusa Krista utjelovljene su pobjeda ljubavi, milosrđa i nade koje životima vjernika daju jedinstveni smisao, kao i nadahnuće za svakodnevne izazove. Blagdan je to koji u naše obitelji uvijek donosi posebnu radost, podsjećajući nas sve na važnost njegovanja zajedništva", stoji u čestitki.

Tomu smo zajedništvu, napominje Jandroković, na poseban način mogli svjedočiti i ovog Došašća, dok su se na misama zornicama u crkvama diljem Hrvatske mnogobrojni vjernici okupljali u iščekivanju najradosnijeg kršćanskog blagdana.

Takva adventska priprava veseli i zbog toga što nedvojbeno potvrđuje koliko je u našem narodu i dalje živa vjera u Boga. Iznova nas podsjeća i na snagu naših kršćanskih korijena, kao neizostavnog dijela naše povijesti i naše sadašnjosti, naše kulture i baštine te naših vrijednosti, koje moramo prenositi na mlađe naraštaje, dodao je.

Predsjednik Sabora ističe kako je u srži tih kršćanskih vrijednosti i trajni poziv vjernicima da kroz konkretna djela milosrđa djelatno svjedoče humanost i brigu za bližnje, osobito za naše najranjivije sugrađane te da u društvu uvijek budu ona snaga koja gradi mostove zajedništva, solidarnosti i mira.

Naročito je to važno danas, dodaje, u vremenu rastućeg globalnog nespokoja, sve češćih sukoba, kriza i društvenih podjela. U takvom su svijetu upravo kršćani osobito pozvani promicati optimizam nasuprot beznađu, uvažavanje nasuprot isključivosti te razumijevanje nasuprot prijeziru ili osudi.

Neka nas Božić, kao istinsko Svjetlo koje u konačnici nadjačava svaku tamu, dodatno potakne na takvo djelovanje. Neka učvrsti i oplemeni našu vjeru te donese mir, ljubav i radost u srca i domove svih ljudi dobre volje diljem naše Domovine i svijeta. Još jednom, svima od srca želim čestit, blagoslovljen i miran Božić!, napisao je Jandroković.