Obavijesti

News

Komentari 0
IMAJU I ODLIČNU ZAPOSLENOST

Jandroković: Zadar je primjer kako voditi turističku politiku

Piše hina,
Čitanje članka: 2 min
Jandroković: Zadar je primjer kako voditi turističku politiku
Zadar: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković obišao je manifestaciju pod nazivom „Pijat na Pijaci“ | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

U sklopu dvodnevnog službenog posjeta Zadru, predsjednik Sabora Gordan Jandroković istaknuo je u subotu da je 'Zadar jedan od primjera kako treba voditi dobru turističku politiku'

Osim uspješne turističke sezone, u kojoj su otvoreni hoteli renomiranih svjetskih lanaca s pet zvjezdica, zadovoljan sam i s podatkom da je nezaposlenost u Zadarskoj županiji ispod tri posto, što je jedan od najboljih podataka kada je riječ o svim hrvatskim županijama, dodao je predsjednik Sabora.

Osvrnuo se i na brojne projekte s kojima su ga upoznali gradonačelnik Šime Erlić i zadarski župan Josip Bilaver iz područja infrastrukture, prometa, obrazovanja.

- Skrenuo bih pozornost na vrlo važne projekte kad je riječ o najmlađim stanovnicima jer u gradu su trenutačno u gradnji tri vrtića. Posjetit ćemo i Medicinsku školu koja je pri završetku i nadam se da će uskoro biti otvorena. Uz taj projekt i Regionalni centar kompetentnosti u zdravstvu, postoji i Regionalni centar kompetentnosti u strojarstvu, što je sjajna stvar za Zadar - kazao je Jandroković.

DOLASCI I NOĆENJA Rujan s više turista; u devetom mjesecu došlo i više Nijemaca
Rujan s više turista; u devetom mjesecu došlo i više Nijemaca

Osvrnuo se i na prometnu povezanost te naglasio da će velike investicije u željezničku infrastrukturu zahtijevati znatna sredstva, ali će donijeti dodatnu prometnu, turističku i gospodarsku vrijednost cijelom području.

Gradonačelnik Zadra Šime Erlić rekao je da se Zadar nastavlja razvijati kao turistička destinacija, ali i kao grad koji vodi računa o kvaliteti života svojih stanovnika.

Razgovarali smo i o drugim važnim pitanjima, među kojima je i novi zakonski okvir za priuštivo stanovanje. Za nas je to iznimno važna tema jer smo već pripremili projekte kojima želimo graditi stambene komplekse i obiteljske kuće namijenjene mladim obiteljima i građanima s nižim primanjima, poručio je Erlić te dodao kako očekuju da će novi zakon uskoro biti usvojen, čime će se moći započeti s realizacijom tih projekata.

PROMO Od ljekovite kozmetike s kobiljim mlijekom do najfinijih likera, meda, sira i gljiva
Od ljekovite kozmetike s kobiljim mlijekom do najfinijih likera, meda, sira i gljiva

Bilo je riječi i o otvaranju Centra za gospodarenje otpadom, strateškog i kapitalnog projekta za Zadar i županiju.

Njegovim skorim puštanjem u rad Zadar i Zadarska županija bit će među rijetkima u Hrvatskoj koji su cjelovito riješili sustav gospodarenja otpadom, podižući ga na novu tehnološku i ekološku razinu, izjavio je Erlić.

Župan Josip Bilaver istaknuo je projekte koji se realiziraju u prometnoj infrastrukturi. 

- Tu ističem komunalne vezove i željeznicu, proširenje piste Zračne luke, dodjelu zemljišta za mlade obitelji. S tim projektom i programom nastavljamo i dalje, a obuhvaćat će ukupno deset jedinica lokalne samouprave. Tu ističem i početak izgradnje novog kontrolnog centra zračne plovidbe - rekao je Bilaver.

VELEBITSKE PRIČE Lika iz drugoga kuta: Planine, legende i putovi koje vrijedi (p)osjetiti i istražiti
Lika iz drugoga kuta: Planine, legende i putovi koje vrijedi (p)osjetiti i istražiti

Poslijepodnevni posjet Zadru predsjednik Sabora Gordan Jandroković nastavit će obilaskom nove zgrade Medicinske škole Ante Kuzmanića, a nakon toga prisustvovat će polufinalu Europskog ekipnog prvenstva u stolnom tenisu u dvorani Višnjik.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!
KAKAV SRETNIK

Ovo su brojevi na Eurojackpotu: Netko je osvojio 69.000.000 €!

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u utorak, 21. listopada 2025.., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.
Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'
OŠTRE REAKCIJE

Video s Hvara zgrozio ljude! Konobar i gost udaraju ženu: 'Mislite ovime privući goste?'

Objava je u kratkom vremenu prikupila stotine reakcija i više od stotinu komentara, gotovo svi osuđuju sadržaj videa...
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku
ZAŠTO SE 'OPRAO'

Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku

24sata neslužbeno doznaju da su podnesene četiri kaznene prijave. Matanić je svoju izjavu 'Kajem se' iz 2024., u kojoj priznaje da je bio neprimjeren, nekidan praktički povukao

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025