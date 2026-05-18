Janša dogovorio koaliciju: Moja kandidatura sad ima sve uvijete

Šef slovenske nacionalističke desnice Janez Janša objavio je u ponedjeljak da je postignut koalicijski dogovor o formiranju vlade, gotovo dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora. "Stekli su se uvjeti za podnošenje moje kandidature" za premijera, rekao je Janša novinarima u ponedjeljak navečer, nakon što je njegova stranke SDS postigla koalicijski dogovor s dvije stranke desnog centra. Kandidaturu će podnijeti u utorak, najavio je, a ujedno je ustvrdio da su spremni na širu suradnju te da će, ako formiraju vladu, oporbenim strankama ponuditi sporazum o razvojnom partnerstvu.

Liberalna stranka Pokret sloboda (GS) odlazećeg premijera Roberta Goloba tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca iz Slovenske demokratske stranke (SDS) bivšeg šefa vlade Janše.

Slovenska predsjednica Nataša Pirc Musar nikome nije, nakon konzultacija s političkim strankama, dala mandat za sastav vlade jer nitko nije imao potporu većine, te je prepustila postupak izbora Državnom zboru.

U utorak istječe rok za predlaganje kandidata u drugom krugu potrage za mandatarom.