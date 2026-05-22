traži povjerenje parlamenta

Janša pred povratkom na vlast: Ide po svoj četvrti mandat

Piše HINA,
Foto: Borut Zivulovic/REUTERS

U slučaju da Janša ne bude izabran za mandatara, parlament bi odlučivao o prijedlogu da se izbori za premijera održe u trećem krugu, gdje je za izbor dovoljna većina glasova prisutnih zastupnika

Vođa Slovenske demokratske stranke (SDS) Janez Janša u petak ide u Državni zbor po mandat za formiranje svoje četvrte vlade, a unatoč tajnom glasovanju, ne očekuju se iznenađenja, piše slovenska novinska agencija STA. Osim zastupnika njegovog SDS-a, njegovu kandidaturu potpisali su NSi, SLS, Fokus i Demokrati, s kojima je SDS u dogovorio koalicijski sporazum.

Potpise Janšinoj kandidaturi dala je i stranka Resnica.

Čelnici stranaka koje će činiti vladu - Janša, predsjednik NSi-ja Jernej Vrtovec, predsjednik Demokrata Anže Logar, predsjednica SLS-a Tina Bregant i predsjednik Fokusa Marko Lotrič u četvrtak su potpisali koalicijski sporazum za sljedeći četverogodišnji mandat.

Stoga se očekuje da će i zastupnici tih parlamentarnih skupina na današnjoj izvanrednoj sjednici tajnim glasovanjem podržati Janšu.

Ako ne bude iznenađenja, Janša može računati na 48 glasova spomenutih stranaka i Resnice, a najvjerojatnije i na dva zastupnika iz nacionalnih manjina.

Time će po četvrti put postati premijer.

Vođa demokrata Anže Logar u četvrtak je nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma izjavio da u petak u parlamentu ne očekuje nikakva iznenađenja, "barem ne s naše strane".

"Moram biti spreman na iznenađenja, zato smo i rekli da bi u nedjelju mogla biti još jedna sjednica", rekao je u četvrtak predsjednik Resnice i Narodne skupštine Zoran Stevanović.

U slučaju da Janša ne bude izabran za mandatara, parlament bi odlučivao o prijedlogu da se izbori za premijera održe u trećem krugu, gdje je za izbor dovoljna većina glasova prisutnih zastupnika.

Državni zbor potom mora održati glasovanje u roku od 48 sati od donošenja takve odluke, tj. u nedjelju.

