Janez Janša nakon potpisivanja koalicije: 'Bit će puno prepreka'

Čelnik slovenske nacionalističke desnice Janez Janša je nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma u četvrtak na društvenim mrežama objavio da očekuje brojne prepreke, ali poručio da će nova vlada imati dovoljno znana i hrabrosti da ih savlada, javlja slovenska agencija STA. "Neće biti lako. Bit će mnogo prepreka. Znamo za njih. Imamo dovoljno znanja i hrabrosti da ih savladamo", rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama. Janša je kazao da program koalicije može Sloveniju dići iz "zaostataka, birokratske močvare i pretjerane centralizacije", pozivajući "sve ljude dobre volje" da pomognu u njegovoj implementaciji.

"Svatko tko nije protiv nas, može biti s nama", dodao je.

Stranke SDS, Demokrati i NSi, SLS i Fokus su ranije u četvrtak iza zatvorenih vrata potpisale koalicijski sporazum u zgradi parlamenta.

Desničarska koalicija kao svoje prioritete ističe razvoj i prosperitet Slovenije, borbu protiv korupcije, decentralizaciju i debirokratizaciju.

Janša, predsjednik SDS-a i najvjerojatniji budući mandatar za sastavljanje vlade, nije davao izjave za medije nakon potpisivanja sporazuma, ali se oglasio u videu na društvenim mrežama u kojemu je predstavio spomenute prioritete nove koalicije.

Kada je na internetskim stranicama njegove stranke objavljena vijest o postizanju koalicijskog sporazuma, SDS je kazao da su ga stranke potpisale s ciljem "formiranja političkog saveza koji će djelovati za dobrobit Slovenije".

U objavi na društvenoj mreži Facebook pak su kao prioritete istaknuli veću kvalitetu života, odlučnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, manje birokracije i više učinkovitosti te decentralizaciju radi ujednačenog razvoja regija.

Drže da Slovenija mora postati zemlja prilika, prosperiteta i pravde.

"Gradimo Sloveniju u kojoj se svaki odgovoran državljanin osjeća sigurno, prihvaćeno i ponosno na svoju budućnost", obećavaju.