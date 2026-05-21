Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA SLOVENSKA VLADA

Janez Janša nakon potpisivanja koalicije: 'Bit će puno prepreka'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Janez Janša nakon potpisivanja koalicije: 'Bit će puno prepreka'
Foto: Borut Zivulovic

Čelnik slovenske desnice Janez Janša poručio je nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma da nova vlada ima cilj borbe protiv birokracije, korupcije i centralizacije

Čelnik slovenske nacionalističke desnice Janez Janša je nakon potpisivanja koalicijskog sporazuma u četvrtak na društvenim mrežama objavio da očekuje brojne prepreke, ali poručio da će nova vlada imati dovoljno znana i hrabrosti da ih savlada, javlja slovenska agencija STA. "Neće biti lako. Bit će mnogo prepreka. Znamo za njih. Imamo dovoljno znanja i hrabrosti da ih savladamo", rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama. Janša je kazao da program koalicije može Sloveniju dići iz "zaostataka, birokratske močvare i pretjerane centralizacije", pozivajući "sve ljude dobre volje" da pomognu u njegovoj implementaciji.

SLOVENIJA BEZ VLADE Janša dogovorio koaliciju: Moja kandidatura sad ima sve uvijete
Janša dogovorio koaliciju: Moja kandidatura sad ima sve uvijete

"Svatko tko nije protiv nas, može biti s nama", dodao je.

Stranke SDS, Demokrati i NSi, SLS i Fokus su ranije u četvrtak iza zatvorenih vrata potpisale koalicijski sporazum u zgradi parlamenta.

Desničarska koalicija kao svoje prioritete ističe razvoj i prosperitet Slovenije, borbu protiv korupcije, decentralizaciju i debirokratizaciju.

Janša, predsjednik SDS-a i najvjerojatniji budući mandatar za sastavljanje vlade, nije davao izjave za medije nakon potpisivanja sporazuma, ali se oglasio u videu na društvenim mrežama u kojemu je predstavio spomenute prioritete nove koalicije.

Izglasane izmjene zakona Janša slaže većinu: Slovenija na korak do nove vlade
Janša slaže većinu: Slovenija na korak do nove vlade

Kada je na internetskim stranicama njegove stranke objavljena vijest o postizanju koalicijskog sporazuma, SDS je kazao da su ga stranke potpisale s ciljem "formiranja političkog saveza koji će djelovati za dobrobit Slovenije".

U objavi na društvenoj mreži Facebook pak su kao prioritete istaknuli veću kvalitetu života, odlučnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, manje birokracije i više učinkovitosti te decentralizaciju radi ujednačenog razvoja regija.

Drže da Slovenija mora postati zemlja prilika, prosperiteta i pravde.

PARLAMENT PREUZIMA Slovenska predsjednica neće nikome dati mandat za sastav vlade: 'Nitko nema većinu'
Slovenska predsjednica neće nikome dati mandat za sastav vlade: 'Nitko nema većinu'

"Gradimo Sloveniju u kojoj se svaki odgovoran državljanin osjeća sigurno, prihvaćeno i ponosno na svoju budućnost", obećavaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'
IZMJENE ZAKONA

Zbog ubojstva u Drnišu priča se o doživotnom zatvoru! Eksperti: 'To je populizam, evo što treba'

Niz zemalja pokušao je riješiti problem recidivista i opasnih nasilnika koji prijete i nakon izlaska iz zatvora. Dio njih to je riješio izmjenama zakona. Kod nas tek pričaju o većim kaznama
Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'
EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO

Pozadina Matešina iznenadnog odlaska su i četiri nove ostavke u HOO-u: 'Dobio je jedan poziv'

Ostavku je podnio Perica Bukić koji vodi vaterpolo savez, Nikola Rukavina koji vodi košarkaški savez, predsjednik rukometnog saveza Tomislav Grahovac i direktorica odbojkaškog saveza Valentina Bifflin.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026