Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRAO NEPRAVILNOSTI

Janša: Rezultat glasovanja poštom nije vjerodostojan, koristit ćemo pravna sredstva

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Janša: Rezultat glasovanja poštom nije vjerodostojan, koristit ćemo pravna sredstva
Foto: POOL/REUTERS (ilustrativna fotografija)

Janša je rekao da još uvijek provjeravaju sve navode koje su primijetili na društvenim mrežama ili su im prijavljeni

Predsjednik SDS-a Janez Janša u utorak je ocijenio da su slovenski nedjeljni parlamentarni izbori imali najviše nepravilnosti do sada, ponajviše prilikom glasovanja poštom, te je zbog nevjerodostojnosti tog postupka ranog glasanja najavio osporavanje njihovih rezultata. Prema Janšinim riječima, rezultat ranog glasovanja nije vjerodostojan i ne bi se trebao uzimati u obzir u konačnim rezultatima.

Stoga će koristiti sva pravna sredstva da ga osporava, rekao je.

Cijeli rezultat izbora neće se osporiti, ali će se zbog nepravilnosti podnijeti pritužbe zbog pojedinih biračkih mjesta.

TOMISLAV KLAUŠKI Janša i Orban, Trump, Putin i Izrael vode rat protiv Europske unije i liberalne demokracije
Janša i Orban, Trump, Putin i Izrael vode rat protiv Europske unije i liberalne demokracije

Prema njegovim riječima, dogodile su se razne nepravilnosti poput odnošenja glasačkih kutija s pojedinih biračkih mjesta, manjak glasačkih listića ili njihovo dupliciranje.

Janša je rekao i da se internetska stranica državnog izbornog povjerenstva srušila dok su se unosili rezultati, oni su se i pomiješali, pa su se izabrani zastupnici pojavili pod pogrešnim strankama.

Prema njegovim riječima, rad web stranice provjerava i Ured za informacijsku sigurnost.

IZBORI U SLOVENIJI Golobu mandat više od Janše
Golobu mandat više od Janše

Janša je rekao da još uvijek provjeravaju sve navode koje su primijetili na društvenim mrežama ili su im prijavljeni. 

Prema djelomičnim neslužbenim rezultatima, SDS je osvojio 27,95 posto glasova i 28 zastupničkih mandata, što ga svrstava na drugo mjesto iza Pokreta za slobodu.

Međutim, razlika između dvije stranke je manja od 8000 glasova.

Janša je rekao i da u ovom trenutku ne sastavlja vladu, ali da će sljedeći tjedan prisustvovati sastanku na koji ga poziva predsjednica Nataša Pirc Musar, koja je ovlaštena dati mandat za sastav vlade izbornom pobjedniku.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'
NEVJEROJATNO

'U Virovitici natočio više od 400 litara dizela i pitao na blagajni kako to da više nema goriva!?'

Gospodin je uz sva ta čudesa koja je izveo na benzinskoj pumpi, u usporedbi s današnjom cijenom, uštedio oko 68 eura. Točio je običan dizel, kažu svjedoci
OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'
ISTRAGA U VIROVITICI

OTKRIĆE 24SATA O FATALNOJ ZAMJENI: 'Što je s otpusnim pismom mog pokojnog brata?'

Nenad Marković uspio je dobiti natrag svoj identitet, dok Predrag Marković, brat pokojnog Nenada, još čeka pravo otpusno pismo
ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'
STRAVA

ŠIRI SE ŠOKANTNA SNIMKA Pale mu tetovažu Torcide na nozi: 'Ovdi će bit crno jer ti si smeće'

Kako smo neslužbeno doznali, policija istražuje snimku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026