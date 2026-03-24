Janša: Rezultat glasovanja poštom nije vjerodostojan, koristit ćemo pravna sredstva

Predsjednik SDS-a Janez Janša u utorak je ocijenio da su slovenski nedjeljni parlamentarni izbori imali najviše nepravilnosti do sada, ponajviše prilikom glasovanja poštom, te je zbog nevjerodostojnosti tog postupka ranog glasanja najavio osporavanje njihovih rezultata. Prema Janšinim riječima, rezultat ranog glasovanja nije vjerodostojan i ne bi se trebao uzimati u obzir u konačnim rezultatima.

Stoga će koristiti sva pravna sredstva da ga osporava, rekao je.

Cijeli rezultat izbora neće se osporiti, ali će se zbog nepravilnosti podnijeti pritužbe zbog pojedinih biračkih mjesta.

Prema njegovim riječima, dogodile su se razne nepravilnosti poput odnošenja glasačkih kutija s pojedinih biračkih mjesta, manjak glasačkih listića ili njihovo dupliciranje.

Janša je rekao i da se internetska stranica državnog izbornog povjerenstva srušila dok su se unosili rezultati, oni su se i pomiješali, pa su se izabrani zastupnici pojavili pod pogrešnim strankama.

Prema njegovim riječima, rad web stranice provjerava i Ured za informacijsku sigurnost.

Janša je rekao da još uvijek provjeravaju sve navode koje su primijetili na društvenim mrežama ili su im prijavljeni.

Prema djelomičnim neslužbenim rezultatima, SDS je osvojio 27,95 posto glasova i 28 zastupničkih mandata, što ga svrstava na drugo mjesto iza Pokreta za slobodu.

Međutim, razlika između dvije stranke je manja od 8000 glasova.

Janša je rekao i da u ovom trenutku ne sastavlja vladu, ali da će sljedeći tjedan prisustvovati sastanku na koji ga poziva predsjednica Nataša Pirc Musar, koja je ovlaštena dati mandat za sastav vlade izbornom pobjedniku.