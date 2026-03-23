IZBORI U SLOVENIJI

Golobu mandat više od Janše

GS je osvojio 28,55 posto glasova i 29 zastupničkih mandata, a tijesno mu je za petama SDS s 28,17 posto i 28 mandata

Pokret sloboda (GS) aktualnog premijera Roberta Goloba tijesan je pobjednik slovenskih parlamentarnih izbora s jednim više osvojenim mandatom od oporbene Slovenske demokratske stranke (SDS) Janeza Janše, pokazuju rezultati nakon 99 posto prebrojanih glasova. GS je osvojio 28,55 posto glasova i 29 zastupničkih mandata, a tijesno mu je za petama SDS s 28,17 posto i 28 mandata. 

Slovenski parlament ima 90 mjesta, od kojih su dva rezervirana za pripadnike mađarske i talijanske manjine. Na trećem je mjestu demokršćanska koalicija Nove Slovenije (NSi), Slovenske narodne stranke (SLS) i Fokusa s devet mandata. Socijaldemokrati su osvojili šest, koliko i Demokrati Anžea Logara. Krajnje desna antivakserska Resni.ca imat će pet mandata u parlamentu, na koliko može računati i lijeva koalicija Levice i Vesne. 

Postojeća koalicijska vlada sastoji se od GS-a, socijaldemokrata i Levice, ali oni po ovim rezultatima više nemaju većinu u parlamentu i za sastav nove vlade trebat će im šira koalicija.  GS, koji je na prošlim izborima osvojio je 41 mandat, bez obzira na to proglasio je pobjedu. 

- Učinit ćemo sve da budućnost bude bolja za sve građane - najavio je premijer Robert Golob, kojeg čekaju teški pregovori o formiranju nove vlade. 

Naglasio je da postoji samo jedna stvar o kojoj GS u budućnosti neće pregovarati, a to je suverenitet Slovenije.

- Nećemo dopustiti da stranci vladaju - naglasio je. 

Potpredsjednik GS-a i ministar financija Klemen Boštjančič žali što je Slovenija toliko polarizirana.

- Volio bih da kao država postajemo zreliji, ali očito to nije slučaj - primijetio je. Razlog tome vidi prvenstveno u politici predsjednika SDS-a Janeza Janše, koja se temelji na podjelama.

Oporbeni lider Janša tvrdi da će ovako podijeljeni parlament očito rezultirati nestabilnom vladom. Kazao je i da je on neće pokušati sastaviti. "To već prošli i znamo koju smo cijenu platili, a znamo i koju je cijenu Slovenija platila za to".

"Sretno onima koji će tražiti političku stabilnost u koaliciji s tri ili četiri stranke koje imaju četiri ili pet zastupnika i gledat će samo kako da sljedeći put ne ispadnu iz parlamenta. Ovo će biti natjecanje u populizmu", rekao je. 

Po njegovom mišljenju novi izbori trebali bi se održati što prije jer zemlji treba stabilna vlada.

- Vjerojatno ste posljednjih dana čekali na nekoj benzinskoj postaji, znate što se događa i što će se dogoditi - dodao je.

