Obavijesti

News

Komentari 0
ZA SADA

Japan neće priznati Palestinu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Japan neće priznati Palestinu
Foto: MAHMOUD ISSA/REUTERS

Nekoliko vlada, uključujući one u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi i Australiji, najavilo je priznanje palestinske državu na Općoj skupštini UN-a ovog mjeseca

Japan zasad neće priznati palestinsku državu, vjerojatno kako bi održao odnose sa Sjedinjenim Državama i izbjegao zaoštravanje stava Izraela, izvijestio je u srijedu list Asahi, pozivajući se na neimenovane vladine izvore. Asahi navodi i kako će japanski premijer Shigeru Ishiba propustiti sastanak o rješenju o dvjema državama između Izraela i Palestinaca tijekom okupljanja UN-a u New Yorku.

Japan provodi "sveobuhvatnu procjenu, uključujući odgovarajući vremenski okvir i modalitete, pitanja priznavanja palestinske državnosti," rekao je ministar vanjskih poslova Takeshi Iwaya na brifingu za novinare u utorak.

VRUĆA TEMA Plenković: Palestinci moraju dobiti svoju državu. Izraelci moraju dobiti svoju sigurnost
Plenković: Palestinci moraju dobiti svoju državu. Izraelci moraju dobiti svoju sigurnost

Nekoliko vlada, uključujući one u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi i Australiji, najavilo je priznanje palestinske državu na Općoj skupštini UN-a ovog mjeseca, povećavajući međunarodni pritisak na Izrael zbog njegovih postupaka na tom teritoriju.

Međutim, stav Japana svrstava uz Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, koji je odbacio ideju priznavanja palestinske države.

Unutar skupine G7, njemački i talijanski dužnosnici također su nazvali trenutno priznavanje Palestine "kontraproduktivnim".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'
UBOJSTVO KRAJ RIBNJAKA

Otac ubijenog Mihaela L.: 'Još čekam da mi se sin javi. Teško mi je vjerovati da su oni'

Policija je upala u kuću strica ubijenog Mihaela L. u Maloj Subotici. Slažu se kockice njegovog ubojstva. Razgovarali smo s njegovim ocem
VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'
NEVJEROJATNA SNIMKA

VIDEO Vidi, ide jednorog! 'U tangama je puzao po nasipu'

Naša čitateljica snimila je neobičnu scenu na zagrebačkom nasipu. Dva muškarca su snimala trećeg muškarca odjevenog u lateks triko s tangama, cipelama u obliku kopita te perikom i konjskom glavom
Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'
LJUDI MOJI, ŠTO JE OVO?!

Čudovišni prizori sa Savskog nasipa: 'Pa to je bio jednorog'

Dodala je da je snimanje trajalo sat vremena, a da su ostali prolaznici zbunjeno gledali. ​​​​​​​Pod dojmom je ostala satima.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025