Japan neće priznati Palestinu

Japan zasad neće priznati palestinsku državu, vjerojatno kako bi održao odnose sa Sjedinjenim Državama i izbjegao zaoštravanje stava Izraela, izvijestio je u srijedu list Asahi, pozivajući se na neimenovane vladine izvore. Asahi navodi i kako će japanski premijer Shigeru Ishiba propustiti sastanak o rješenju o dvjema državama između Izraela i Palestinaca tijekom okupljanja UN-a u New Yorku.

Japan provodi "sveobuhvatnu procjenu, uključujući odgovarajući vremenski okvir i modalitete, pitanja priznavanja palestinske državnosti," rekao je ministar vanjskih poslova Takeshi Iwaya na brifingu za novinare u utorak.

Nekoliko vlada, uključujući one u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi i Australiji, najavilo je priznanje palestinske državu na Općoj skupštini UN-a ovog mjeseca, povećavajući međunarodni pritisak na Izrael zbog njegovih postupaka na tom teritoriju.

Međutim, stav Japana svrstava uz Sjedinjene Države, najbliži saveznik Izraela, koji je odbacio ideju priznavanja palestinske države.

Unutar skupine G7, njemački i talijanski dužnosnici također su nazvali trenutno priznavanje Palestine "kontraproduktivnim".