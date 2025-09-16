Plenković: Palestinci moraju dobiti svoju državu. Izraelci moraju dobiti svoju sigurnost

Premijer Andrej Plenković u utorak je ponovio da se hrvatska vlada principijelno zalaže za održivo rješenje bliskoistočnog sukoba kojim će naposljetku Palestinci dobiti svoju državu, a Izrael sigurnost.

Pokretanje videa... 00:19 IDF tenkovi i oklopnjaci ulaze u grad Gazu | Video: IDF

Predsjednik države Zoran Milanović opetovano poziva na priznanje Palestine i proziva vladu zbog odbijanja da to učini.

"Politika koju mi zagovaramo jasna je politika koja će osigurati dva temeljna cilja u izraelsko-palestinskom sukobu, a to je da Palestinci dobiju svoju državu, a da Izrael dobije svoju sigurnost", rekao je Plenković medijima nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Istaknuo je da je to je temelj onoga što se naziva dvodržavnim rješenjem kojeg Hrvatska podržava.- Ali ne bude li prije toga sveobuhvatnog dogovora, primirja i mirovnog sporazuma, to rješenje "neće biti održivo".

"Ono što je sasvim očito je, da je pitanje priznanja presudno, onda ne bilo ovoliko civilnih žrtava niti bi sukob ovoliko trajao. U ovom trenutku je 147 zemalja svijeta priznalo Palestinu, a je li tih 147 priznanja spriječilo ovo što se događa? Nažalost nije", rekao je Plenković.

Plenković opetovano ističe da je stav hrvatske vlade da se prije priznanja Palestine mora postići dugoročno održivo političko rješenje s dvije države i osnaživanje onih političkih aktera koji su "demokratski, kredibilni i mogu držati funkcionalnu vlast".

Podsjetio je da ovaj rat i višegodišnji sukob koji postoji između Izraela i Palestinaca i koji je eskalirao Hamasovim terorističkim napadom na Izrael u listopadu 2023., kada je u jednom danu pobijeno 1200 ljudi i kada je uzet ogroman broj talaca doveo do reakcije Izraela.

"Nažalost ta je reakcija po našem mišljenu pretjerana, za to nam ne treba Milanović, to smo rekli više puta, to smo rekli izraelskom ministru Gideonu Sa'aru koji je bio ovdje, založili se za prekid vatre i sveobuhvatno mirovno rješenje", nastavio je Plenković.

Zato smo, rekao je, "mi pozvali palestinsku ministricu Varsen Agabekjan u Zagreb koja je, kao što ste mogli primjetiti, ne samo došla u posjet već i održala govor na godišnjoj konferenciji veleposlanika generalnih konzula i vojnih izaslanika i predstavila poziciju Palestine".

"To je bio presedan. Nikada do sada niti jedna palestinska ministrica ili ministar nije bio u Hrvatskoj i održao tako referentan i tako važan govor na relevantnom skupu. Usput budi rečeno, taj isti Milanović u tri dana konferencije nije primio niti svoje veleposlanike, a onda je usput prigrlio ministricu koju je pozvao Gordan Grlić Radman", rekao je Plenković.

Istaknuo je da hrvatska razgovara sa svim sudionicima na Bliskom istoku te se trudi s ostalim partnerima na raznini EU-a i međunarodne zajednice dovesti do obustave civilnih žrtava u Gazi kojoj je Hrvatska do sada uputila humanitarnu pomoć u vrijednosti četiri milijuna eura.

Što se tiče Milanovića i njegovog zalaganja za Palestinu, rekao je da "govorimo o čovjeku koji tri i pol godine propagira rusku propagandu, proruski stav i nije pokazao ni malo empatije prema Ukrajini".

"Ja ne znam da li je on preostao kao možda jedini europski i službujući predsjednik ili državnik koji u tri i pol godine nije posjetio Ukrajini", dodao je premijer.

Milanović je ranije danas na konferenciji za medije s predsjednicom Švicarske Karin Keller-Sutter ponovo pozvao na priznanje Palestine.

Podsjetio je da je prošli tjedan na Općoj skupštini izglasana "Njujorška deklaracija" kako bi se dao novi zamah dvodržavnom rješenju za Izrael i Palestinu, uz nedvosmisleno isključivanje Hamasa. Hrvatska je glasala za tu rezoluciju.

"Hrvatska je konačno od pozicije da smo protiv prekida vatre prije dvije godine i da se klanje nastavi, došla do toga da je to takozvano (dvodržavno rješenje) ... jedino normalno rješenje", pojasnio je Milanović.

"A što će biti s Hamasom kasnije, to ćemo vidjeti, vjerojatno će nestati, ali Palestinci imaju pravo na svoju državu i Hrvatska ih treba priznati", rekao je hrvatski predsjednik.