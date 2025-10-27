Japan: Trumpa dočekali kao kralja, posjetio i Carsku palaču

Američki predsjednik Donald Trump je dobio kraljevski doček u ponedjeljak u Japanu, u sklopu petodnevnog putovanja po Aziji tijekom kojeg se nada postići sporazum o zaustavljanju trgovinskog rata s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump, koji je na svom najdužem inozemnom putovanju otkako je stupio na dužnost u siječnju, najprije je u Maleziji najavio niz sporazuma vezanih za trgovinu i ključne minerale s četirima zemljama na jugoistoku Azije, a sa Xijem bi se trebao sastati u četvrtak u Južnoj Koreji.

Pregovarači dvaju najvećih gospodarstava svijeta su u nedjelju pripremili okvir sporazuma za zaustavljanje povećanja američkih carina i kineskih ograničenja na izvoz rijetkih zemnih metala, rekli su američki dužnosnici. Izvješća o mogućem sporazumu su potaknula rast cijena azijskih dionica na rekordne razine.

"Veoma poštujem predsjednika Xija i mislim da ćemo doći do sporazuma", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One prije slijetanja u japanski glavni grad Tokio.

Kasnije je posjetio Carsku palaču, gdje se rukovao i fotografirao s japanskim carem Naruhitom.

Trump je od Tokija već osigurao obećanje o 550 milijardi dolara vrijednim ulaganjima u zamjenu za smanjenje visokih uvoznih carina.

Novoizabrana japanska premijerka Sanae Takaichi se nada da će u utorak dodatno zadiviti Trumpa obećanjima o kupovini američkih kamioneta, soje i plina te najaviti sporazum o brodogradnji, rekli su izvori upućeni u planove za Reuters.

Trump je rekao da se raduje sastanku s Takaichi, bliskom saveznicom njegovog pokojnog prijatelja i partnera za golf, bivšeg premijera Shinza Abea, dodajući: "Mislim da će biti odlična".

Također, očekuje se da će Takaichi pokušati uvjeriti Trumpa da je Tokio spreman učiniti više kada je riječ o sigurnosti nakon što je u petak zakonodavcima rekla da namjerava ubrzati najveće jačanje japanske obrane od Drugog svjetskog rata.

Trump je ranije rekao da Tokio ne izdvaja dovoljno sredstava za obranu svojih otoka od sve agresivnije Kine.

Premda je Takaichi kazala da će ubrzati planove za povećanje izdvajanja za obranu na dva posto BDP-a, mogla bi naići na prepreke jer njena vladajuća koalicija nema većinu u parlamentu.

Trump će u srijedu otići u južnokorejski grad Gyeongju, gdje će razgovarati s predsjednikom Lee Jae Myungom.

Do očekivanog sastanka sa Xijem u četvrtak će doći nakon što su si Washington i Peking međusobno povećali carine na robe koje izvoze i zaprijetili zaustaviti trgovinu kritičnim mineralima i tehnologijom.

Nijedna strana ne očekuje napredak koji bi obnovio uvjete koji su postojali prije Trumpovog povratka na vlast.