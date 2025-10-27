Obavijesti

AZIJSKA TURNEJA

Oštre mjere u Tokiju, tisuće policajaca na ulicama. Trump u Japanu uoči samita sa Xijem

Piše Hina,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Trump je već osigurao japansko ulaganje u vrijednosti od 550 milijardi dolara u zamjenu za ublažavanje carina na uvoz, dok se premijerka Takaichi nada dodatno pridobiti američkog čelnika

Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u ponedjeljak u Tokio, gdje će se sastati s japanskim carem i novoizabranom premijerkom Sanae Takaichi. Posjet Japanu dio je njegove azijske turneje usmjerene na jačanje trgovinskih odnosa, privlačenje ulaganja i povećanje obrambene suradnje. Trump, koji je na svojem najdužem putovanju u inozemstvo otkako je preuzeo dužnost u siječnju, tijekom prvog posjeta Maleziji najavio je niz sporazuma sa zemljama jugoistočne Azije te prisustvovao potpisivanju dogovora o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže.

Turneja bi trebala završiti u četvrtak u Južnoj Koreji na samitu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, gdje će dva najveća svjetska gospodarstva pokušati spriječiti daljnju eskalaciju trgovinskog sukoba.

Trump je već osigurao japansko ulaganje u vrijednosti od 550 milijardi dolara u zamjenu za ublažavanje carina na uvoz, dok se premijerka Takaichi nada dodatno pridobiti američkog čelnika najavom kupnje američkih kamioneta, soje i prirodnog plina.

„Upravo napuštam Maleziju, sjajnu i vrlo dinamičnu zemlju. Potpisali smo velike trgovinske sporazume i sporazume o rijetkim zemnim elementima, a jučer, što je najvažnije, mirovni sporazum između Tajlanda i Kambodže. NEMA RATA! Milijuni života spašeni“, napisao je Trump na platformi Truth Social neposredno prije polaska.

ANALIZA BOŽE KOVAČEVIĆA Trump ne želi da Amerika ratuje protiv Rusije, ali zato želi da Europa ratuje protiv Kine
Trump ne želi da Amerika ratuje protiv Rusije, ali zato želi da Europa ratuje protiv Kine

„Velika čast što sam to uspio ostvariti. Sada - prema Japanu!“ dodao je.

Takaichi, koja je prošlog tjedna postala prva žena na čelu japanske vlade, rekla je Trumpu da je jačanje savezništva između Japana i Sjedinjenih Država njezin „najviši prioritet“ tijekom njihova prvog telefonskog razgovora u subotu.

Bliska suradnica ubijenog bivšeg premijera Shinza Abea, koji je tijekom Trumpova prvog mandata s američkim predsjednikom razvio blizak odnos na golf-terenu, Takaichi je, čini se, već stekla njegovo povjerenje.

Trump je izjavio u ponedjeljak da se raduje susretu s novoizabranom japanskom premijerkom, koja je bila "velika saveznica" pokojnog premijera Shinza Abea.

"Radujem se susretu s novom premijerkom. Čujem fenomenalne stvari", rekao je.

Zbog Trumpova dolaska u japansku prijestolnicu raspoređene su tisuće policajaca, a situaciju su dodatno zaoštrili uhićenje muškarca s nožem ispred američkog veleposlanstva u petak te najavljeni prosvjed protiv Trumpa u središnjem tokijskom okrugu Shinjuku.

