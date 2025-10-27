Oštre mjere u Tokiju, tisuće policajaca na ulicama. Trump u Japanu uoči samita sa Xijem

Američki predsjednik Donald Trump otputovao je u ponedjeljak u Tokio, gdje će se sastati s japanskim carem i novoizabranom premijerkom Sanae Takaichi. Posjet Japanu dio je njegove azijske turneje usmjerene na jačanje trgovinskih odnosa, privlačenje ulaganja i povećanje obrambene suradnje. Trump, koji je na svojem najdužem putovanju u inozemstvo otkako je preuzeo dužnost u siječnju, tijekom prvog posjeta Maleziji najavio je niz sporazuma sa zemljama jugoistočne Azije te prisustvovao potpisivanju dogovora o prekidu vatre između Tajlanda i Kambodže.

Turneja bi trebala završiti u četvrtak u Južnoj Koreji na samitu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, gdje će dva najveća svjetska gospodarstva pokušati spriječiti daljnju eskalaciju trgovinskog sukoba.

Trump je već osigurao japansko ulaganje u vrijednosti od 550 milijardi dolara u zamjenu za ublažavanje carina na uvoz, dok se premijerka Takaichi nada dodatno pridobiti američkog čelnika najavom kupnje američkih kamioneta, soje i prirodnog plina.

„Upravo napuštam Maleziju, sjajnu i vrlo dinamičnu zemlju. Potpisali smo velike trgovinske sporazume i sporazume o rijetkim zemnim elementima, a jučer, što je najvažnije, mirovni sporazum između Tajlanda i Kambodže. NEMA RATA! Milijuni života spašeni“, napisao je Trump na platformi Truth Social neposredno prije polaska.

„Velika čast što sam to uspio ostvariti. Sada - prema Japanu!“ dodao je.

Takaichi, koja je prošlog tjedna postala prva žena na čelu japanske vlade, rekla je Trumpu da je jačanje savezništva između Japana i Sjedinjenih Država njezin „najviši prioritet“ tijekom njihova prvog telefonskog razgovora u subotu.

Bliska suradnica ubijenog bivšeg premijera Shinza Abea, koji je tijekom Trumpova prvog mandata s američkim predsjednikom razvio blizak odnos na golf-terenu, Takaichi je, čini se, već stekla njegovo povjerenje.

Trump je izjavio u ponedjeljak da se raduje susretu s novoizabranom japanskom premijerkom, koja je bila "velika saveznica" pokojnog premijera Shinza Abea.

"Radujem se susretu s novom premijerkom. Čujem fenomenalne stvari", rekao je.

Zbog Trumpova dolaska u japansku prijestolnicu raspoređene su tisuće policajaca, a situaciju su dodatno zaoštrili uhićenje muškarca s nožem ispred američkog veleposlanstva u petak te najavljeni prosvjed protiv Trumpa u središnjem tokijskom okrugu Shinjuku.