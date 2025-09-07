Obavijesti

News

Komentari 0
NOVA POLITIČKA NEIZVJESNOST

Japanski premijer daje ostavku kako bi izbjegao raskol u stranci

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Japanski premijer daje ostavku kako bi izbjegao raskol u stranci
Foto: David Mareuil

Ishibina vlada prošli je tjedan finalizirala detalje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama prema kojem je Japan obećao 550 milijardi dolara ulaganja u zamjenu za niže carine u automobilskom sektoru

Japanski premijer Shigeru Ishiba odlučio je dati ostavku kako bi izbjegao raskol unutar vladajuće Liberalno-demokratske stranke, gurajući četvrto najveće svjetsko gospodarstvo u novu političku neizvjesnost, izvijestili su u nedjelju japanski mediji.

S Ishibom na čelu, koalicija predvođena LDP-om izgubila je većinu na izborima za oba doma parlamenta otkako je prošle godine došla na vlast, u jeku ogorčenosti birača zbog rastućih troškova života.

U srpnju je odbio pozive iz svoje Liberalno-demokratske stranke da odstupi i preuzme odgovornost za poraz u gornjem domu.

Zabrinutost zbog političke neizvjesnosti dovela je do rasprodaje japanskih državnih obveznica prošli tjedan, a prinos na 30-godišnju obveznicu dosegao je rekordnu razinu u srijedu.

Zastupnici LDP-a trebali bi u ponedjeljak glasati o tome hoće li se održati izvanredni izbori za vodstvo.

Iako bi politička paraliza mogla dodatno naštetiti gospodarstvu pogođenom američkim tarifama, tržišta se više usredotočuju na mogućnost da Ishibu zamijeni zagovornik labavije fiskalne i monetarne politike, poput Sanae Takaichija, koji je kritizirao povećanje kamatnih stopa središnje banke.

Ishiba je tijesno pobijedio Takaichija u drugom krugu izbora za vodstvo LDP-a.

Ishibina vlada prošli je tjedan finalizirala detalje trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama prema kojem je Japan obećao 550 milijardi dolara ulaganja u zamjenu za niže carine američkog predsjednika Donalda Trumpa na ključni japanski automobilski sektor.

Komentari 0
