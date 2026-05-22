Jarak: Treba nam Big Brother za ljude poput Aleksića. Sjetite se što je bilo nakon Ivane Hodak

Gost podcasta Bobu Bob! Večernji TV-a legendarni reporter s tridesetogodišnjim stažem u crnoj kronici te autor RTL-ova true crime serijala Dosje Jarak, Andrija Jarak komentirajuću ubojstvo Luke Milovca u Drnišu kaže da je je jednako zgrožen i potresen tom tragedijom kao i ostali građani te da je evidentno da se radi o propustu za koji netko mora odgovarati. Lukino ubojstvo Jarak smatra smatra jednim od najgorih zločina u novijoj hrvatskoj povijesti, a ključnim problemom smatra to što u gradu od 2.700 stanovnika nitko nije reagirao niti prijavio opasnog počinitelja.

- Nitko ništa nije poduzeo. Znači, ovo sada citiram ministra Habijana da su mu na sudu rekli da je njemu kao olakotna okolnost uzeta u obzir činjenica da nije prekršajno prijavljivan. Čovjek je napravio ubojstvo. Znači, čovjek nije prekršajno prijavljen i ne znam tko je odlučio da to nije u hitnoj proceduri. Bi li ovo dijete bilo živo da je on on otišao u zatvor? To nikad nećemo znati - rekao je.

Ipak, Jarak ne vjeruje da će dva ili tri otkaza nekome ili oduzimanje od plaće promijeniti stvari već da treba mijenjati sustav nadzora osuđenih ubojica. Jedini pravi lijek Jarak vidi u dugotrajnim kaznama zatvora — 40, 50 godina ili doživotnoj kazni. Smatra da bi doživotna kazna barem dijelu potencijalnih ubojica poslala jasnu poruku i odvratila ih od zločina.

- Sjeti se onog Sanadera na pravoslavnom Badnjaku u Novinarskom domu kada je rekao Hristos se rodi. Sjećaš se?! To Hristos se rodi, može se promijeniti u Zakon se rodi. Znaš kad je Sanader rekao, Hristos se rodi, to je bilo 48., ne 48. nego 49. svjetsko čudo kako je premijer iz HDZ a rekao ovo. Tako isto treba donijeti zakon - sve ubojice - Big Brother. Ja znam da bih ja dao policiji odriješene ruke da u tri ujutro može upasti u kuću. Ja bih im dao. Hoće li im Plenković dati, ne znam? Omogućio bih zakonski da policija može u tri ujutro upasti ubojici u kuću i napraviti mu pretres i reći mu imamo dojave gospodine da vi nešto planirate. Ako ništa ne nađemo, ako nema ništa, oprostite, i opet za pet dana, i opet za tri dana. Pri tom voditi računa da se ne ugrozi njegova prava, i ljudska i građanska. Ali, on mora znati da si ti tu, mora znati da na njega netko gleda, Veliki brat - podsjetio je.

Jarak predlaže da se oformi Ured koji bi nadzirao osuđene ubojice i imao za to zakonske alate.

- Imaš 50 ubojica koji su izišli na slobodu i baviš se njima. Znači, promatraš što oni rade. Nadzireš im komunikaciju i pri tom bez pitanja zašto, kako i zbog čega? Znači, nadzireš s kime se dopisuje ,nadzireš mu e-mail. To rade Amerikanci. Sve kolijevke demokracije to rade. Misliš da u Americi to ne rade, u Francuskoj i Engleskoj? Rade. Oni su rodonačelnici toga. Oni su to patentirali -

Što se političke odgovornosti tiče, Jarak kaže kako je ministar policije Božinović rekao da policija nije kriva,a ministar pravosuđa Habijan izrazio je ljutnju, ali on smatra da ministri moraju odgovarati za provedbu zakona, a ne samo za infrastrukturu. Podsjetio je da su 2007., nakon ubojstva Ivane Hodak, ministri policije i pravosuđa smijenjeni i smatra da bi i sada netko morao snositi posljedice.

Ja nisam za sječu glava zbog sječe glava, ali neki sustav odgovornosti u državi mora postojati. Ja sam gledao Habijana, ministra pravosuđa. Izgledao mi je dosta iskreno kad je bio ljut. Međutim, što ljudi imaju od toga. Tvoja ljutnja je opravdana i tvoja ljutnja je ok, ali to se mora manifestirati da se jednom zauvijek uredi zakon. Ne možeš istrijebiti ubojstvo, ne možeš istrijebiti zločine, ali 10, 20, 50 opasnih ljudi ubojica možeš staviti pod nadzor.

Andrija Jarak tvrdi tvrdi i da Srđan Mlađan o kojem je radio dvije epizode što je rezultiralo procesom u kojem mu se sudi zbog poticanja na otmice i ubojstva predstavlja prvorazredni sigurnosni problem Republike Hrvatske.

Što ako izađe, recimo, Srđan Mlađan van? Gdje će on otići ? Dvadeset šest godina u zatvoru. Gdje,će on? Gdje je njegov kućni broj i gdje je njegova adresa? S kime će on komunicirati i raditi? Srđan Mlađan ili netko drugi, nakon petnaest dvadeset godina će izaći iz zatvora i gdje će on živjeti? Od čega će živjeti, što je po zanimanju? Ima li primanja? Ima li mirovinu? Nema. Pa on se mora baviti kriminalom.

U tom kontekstu Jarak spominje i Dragana Paravinju za kojeg kaže da izlazi za nekoliko mjeseci, a da je trostruki recidivist koji je silovao u tri države. Dobio je 40 godina zatvora, ali mu je kazna smanjena na 20 godina. Ističe da mu je izvještavanje o ubojstvu Antonije Bilić najteži zadatak u 30 godina karijere i da to nikad neće moći izbaciti iz glave.

I ja kad kažem da je Dragan Paravinja nakaza, riskiram da mi kažu da ja nisam politički korektan. Zamisli ti to. Smrdljivi silovatelj, odvratni, a ja ne smijem reći da je on nakaza. Jer može me gospodin tužiti. Evo, baš bih volio da me tuži, i ti dušobrižnici da me tuže. Jer ti moraš reći bobu bob, a popu pop. Da, ti si smrdljivi silovatelj i ne zaslužuješ živjeti u ovoj zemlji.