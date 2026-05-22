Ministrica zdravstva: Liječenje Kristijana Aleksića u zatvoru je bilo u nadležnosti pravosuđa!

Zagreb: Konferencija za medije "Primjena modularne nastave u sektoru Zdravstvo" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je u petak da je liječnički tretman u zatvorskom sustavu osumnjičenog ubojice Kristijana Aleksića bio u nadležnosti pravosudnog sustava, dodavši da nema informacije jesu li zatvorske zdravstvene službe kadrovski potkapacitirane.

"Ministar Habijan vrlo je jasno i pravovremeno komunicirao gdje se propust dogodio tako da mislim da je sve to potpuno jasno rečeno”, kazala je Hrstić na kongresu Udruge poslodavaca u zdravstvu u Vodicama, odgovarajući na pitanje novinara o slučaju iz Drniša i mogućem propustu sustava u slučaju osumnjičenog za nedavno teško ubojstvo 19-godišnjaka.

Na dodatni upit ima li dovoljno psihijatara u zatvorskom sustavu, ministrica je odgovorila da je riječ o sustavu koji je organizacijski odvojen od javnog zdravstva.

"Govorimo o zdravstvenom liječenju tijekom izdržavanja kazne. Zdravstveni sustav liječenja tijekom izdržavanja kazne nije dio zdravstvenog, nego pravosudnog sustava. To nije segment Ministarstva zdravstva”, rekla je Hrstić. Dodala je da su liječnici koji rade u zatvorskom sustavu "odvojeni od zdravstvenog sustava”.

U Drnišu je prošle subote ubijen 19-godišnji dostavljač pizze kojeg je, prema sumnjama istražitelja, hicima iz oružja usmrtio 50-godišnji Kristijan Aleksić, ranije osuđivan zbog ubojstva. Policija i tužiteljstvo sumnjaju da je Aleksić mladića ubio na pragu svoje kuće "s unaprijed stvorenom namjerom da ga usmrti i bez ikakvog povoda", koristeći vatreno oružje koje je sam izradio. Nakon ispitivanja određen mu je istražni zatvor.

Slučaj je izazvao veliku pozornost javnosti, osobito nakon informacija da je Aleksić ranije bio u zatvorskom sustavu i liječen zbog psihičkih problema, zbog čega su se otvorila pitanja o nadzoru i tretmanu osoba s psihičkim smetnjama tijekom i nakon izdržavanja kazne.

