Javio se taksist o čijem računu svi pričaju: 'Gospođi smo vratili novac i naplatili samo 150 eura'

Znam zašto zovete, ne bih ništa komentirao, samo mogu reći da su gospođi sredstva vraćena. Nije joj naplaćeno 1506 eura nego 150 eura, kratko je kazao taksist o kojemu svi pričaju jer se njegovo ime pojavljuje na transakciji kojom je turistkinji s Novog Zelanda vožnja od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice u Zagrebu naplaćena čak 1506 eura!

Riječ je o udaljenosti od nekih 1,9 do dva kilometra, ovisno kojom rutom se vozi.

Podsjetimo, pisali smo o neugodnom iskustvu Novozelanđanke, koja je doživjela šok prilikom dolaska u Zagreb krajem svibnja ove godine. Kako je kazala za Jutarnji list, taksist joj je naplatio je 1506 eura za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice

Carol je prvotno pristala platiti 65 eura, a vozač joj je kasnije rekao da vožnja iznosi 150 eura, no nakon transakcije na kartici naplaćeno je vrtoglavih 1506 eura.

Foto: privatna arhiva

Turistkinja je prijavila slučaj Visi i policiji, te nam je potvrdila da joj je danas sjeo povrat novca.

Ipak vožnja joj je naplaćena 150 eura, kako nam je kazao i taksist.

Inače, taksist čiji je obrt naplatio uslugu tvrdi da ju nije vozio osobno već da ga je zvao kolega koji nije imao POS uređaj za kartičnu naplatu. Nije pratio što on upisuje u POS uređaj, a Carol je zbog svega morala otkazati ostatak putovanja Europom i vratila se kući gorkog sjećanja na Hrvatsku.

Iz Državnog inspektorata navode da je obavljanje usluge autotaksi prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, kao i cjenika autotaksi usluga, uređeno Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, koji je u nadležnosti inspekcije cestovnog prometa Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Tim je Zakonom propisano da cjenik autotaksi prijevoza samostalno utvrđuje prijevoznik, te da on mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru. Ako uslugu pruža putem taksimetra, on mora biti uključen tijekom vožnje te na vidljivom mjestu u vozilu mora biti istaknut cjenik. Ako radi putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, ona mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.

Dakle, taksisti sami reguliraju cijene svoje usluge i mogu istaknuti cijenu koju god želi, dok god je imaju istaknutu na cjeniku i uključen taksimetar. Doslovno mogu odrediti cijenu od 30 eura po kilometru i neće biti u prekršaju, a ukinuto je i ograničenje broja dozvola za usluge taksi prijevoza zbog čega je, ističu mnogi taksisti, na tržištu doslovno nastao kaos.

Vezano uz događaj s turistkinjom s Novog Zelanda, upit smo poslali i zagrebačkoj policiji. Evo što su nam odgovorili.

Vezano za Vaš upit obavještavamo Vas kako je Policijska uprava zagrebačka zaprimila prijavu u svezi prijevare prilikom korištenja usluge taksi prijevoza na štetu državljanke Novog Zelanda te u svezi iste poduzimaju izvide, po čijem završetku će provesti kriminalističko istraživanje ukoliko se utvrde obilježja kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti, o čemu će oštećena biti upoznata putem kanala međunarodne policijske suradnje.

U slučaju takvih ili sličnih događaja, važno je istaknuti da oštećena osoba bez odgode prijavi događaj u najbližoj policijskoj postaji i da raspolaže konkretnim materijalnim ili personalnim dokazima u pogledu računa izdanog od strane taksi prijevoznika, na koji način je izvršeno plaćanje (gotovinom, debitnom karticom), na kojoj relaciji je pružena usluga taksi prijevoza, da li su druge osobe istovremeno koristile uslugu (članovi obitelji i dr.), naziv taksi prijevoznika, reg. oznaka taksi vozila i sl. uz napomenu kako se kazneno djelo "prijevara", ukoliko je pribavljena mala imovinska korist (132,73 eura ili manje) progoni privatnom tužbom.

Također je važno napomenuti kako je neophodno da građani prije korištenja usluga taksi prijevoza provjere tarifu pružanja takvih usluga bez skrivenih troškova u osobnom kontaktu sa vozačem ili oznakama na taksi vozilu ili korištenjem mobilnih aplikacija za pružanje takvih usluga kako ne bi došlo do opisanih događaja odnosno dovođenja građana u zabludu od strane taksi prijevoznika.

