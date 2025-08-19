Obavijesti

News

Komentari 1
NOVOZELANĐANKA U ŠOKU

Skupa vožnja u Zagrebu! Vozila se 1 kilometar, naplatio 1506 €

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Skupa vožnja u Zagrebu! Vozila se 1 kilometar, naplatio 1506 €
Foto: Marko Lukunić/PIXSELL

Turistkinja je prijavila slučaj Visi i policiji, ali do danas nije dobila odgovor...

Novozelanđanka Carol Cowan doživjela je šok prilikom dolaska u Zagreb krajem svibnja ove godine. Kako je kazala za Jutarnji list, taksist joj je naplatio je 1506 eura za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice, udaljenost od samo 1,05 km. 

Carol je prvotno pristala platiti 65 eura, a vozač joj je kasnije rekao da vožnja iznosi 150 eura, no nakon transakcije na kartici naplaćeno je vrtoglavih 1506 eura. 

NEĆE U ZATVOR Strani taksist seksualno napao putnicu u Zagrebu pa dobio tek uvjetnu kaznu i 225 eura troška
Strani taksist seksualno napao putnicu u Zagrebu pa dobio tek uvjetnu kaznu i 225 eura troška

Turistkinja je prijavila slučaj Visi i policiji, ali do danas nije dobila odgovor. Također, upozorava da vlasti trebaju strože nadzirati taksi-prijevoznike jer ovakvi incidenti uništavaju iskustvo posjeta gradu. Taksist Ivan Madžar s čijeg obrta je naplaćena vožnja tvrdi da ju nije vozio osobno i da nije pratio što drugi taksist, koji nije imao uređaj, upisuje u POS uređaj. Carol je zbog ovog incidenta morala otkazati ostatak putovanja Europom i odmah se vratiti kući. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Izvori tvrde: Putin tražio 'susret u Moskvi' sa Zelenskim

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da će Sjedinjene Države pomoći Europi u pružanju sigurnosti Ukrajini u sklopu bilo kakvog sporazuma kojim će se okončati ruski rat s Rusijom
Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'
EKSKLUZIVNO

Austrija poslala novčane kazne zbog Thompsonovog koncerta: 'Možemo istraživati van zemlje'

Kako doznajemo, nekolicina ljudi koji žive u Austriji kažnjeni su jer su istražna tijela utvrdila da su prekršili stroge austrijske zakone vezane uz nedozvoljene povike i simbole na Thompsonovu koncertu
Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'
PROSVJED NA OTOČIĆU

Pobuna na Ošljaku, mještani otjerali brodove s turistima: 'Ulaze u kuće i pitaju za zahod'

Mještani otočića kraj Zadra otjerali su brodove s turistima. Kažu kako im je dosta prekomjernog neorganiziranog turizma i ljudi koji im kradu po vrtovima i zagađuju okoliš

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025