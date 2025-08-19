Skupa vožnja u Zagrebu! Vozila se 1 kilometar, naplatio 1506 €

Novozelanđanka Carol Cowan doživjela je šok prilikom dolaska u Zagreb krajem svibnja ove godine. Kako je kazala za Jutarnji list, taksist joj je naplatio je 1506 eura za vožnju od Glavnog kolodvora do Frankopanske ulice, udaljenost od samo 1,05 km.

Carol je prvotno pristala platiti 65 eura, a vozač joj je kasnije rekao da vožnja iznosi 150 eura, no nakon transakcije na kartici naplaćeno je vrtoglavih 1506 eura.

Turistkinja je prijavila slučaj Visi i policiji, ali do danas nije dobila odgovor. Također, upozorava da vlasti trebaju strože nadzirati taksi-prijevoznike jer ovakvi incidenti uništavaju iskustvo posjeta gradu. Taksist Ivan Madžar s čijeg obrta je naplaćena vožnja tvrdi da ju nije vozio osobno i da nije pratio što drugi taksist, koji nije imao uređaj, upisuje u POS uređaj. Carol je zbog ovog incidenta morala otkazati ostatak putovanja Europom i odmah se vratiti kući.