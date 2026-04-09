Obavijesti

News

Komentari 3
ŠAPNULA DONALDU U UHO

Je li Melanija Trump zapravo spasila svijet od kataklizme?

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nathan Howard

Uvijek postoji netko koga predsjednik Sjedinjenih Država uvijek posluša i za što znamo, to je možda bila Melania

Postoji šansa da je Melanija Trump spasila Iran od eksterminacije tako da je 'nešto' šapnula Donaldu u uho, piše Mirror. Vodeći stručnjak za međunarodne odnose, profesor Anthony Glees sa Sveučilišta u Buckinghamu, naveo je tri razloga zbog kojih je Trump „prvi popustio” pred Iranom. Govoreći za Mirror, profesor je rekao: „Nakon gotovo 40 dana rata, nijedan od ciljeva koje su Trump i Netanyahu postavili na početku rata, nijedan od tih ciljeva, nije ostvaren.”

Glees je predsjednika nazvao „osvetoljubivim, bijesnim, ljutitim starcem koji ne dobiva što želi” i dodao da „smo danas u puno goroj situaciji nego što smo bili kada je rat počeo” te da Trump „nije dobio ono što je želio”. Profesor je sugerirao da je možda „nešto što mu je Melania šapnula na uho” dovelo do ove promjene. Dodao je: „Uvijek postoji netko koga predsjednik Sjedinjenih Država uvijek posluša i za što znamo, to je možda bila Melania.”

O upotrebi odvratnog jezika predsjednika uoči njegovog ultimata, koji je uključivao izraze poput „Otvorite jebeni tjesnac” i „vi ludi kreteni”, Glees je sugerirao da je Melania mogla reći: „Donald, dragi, tvoj jezik me odvratno vrijeđa.”

Glees je dodao da Prva dama također može razmišljati o nasljeđu svog supruga s obzirom na njegovu dob i nestabilno ponašanje. Rekao je: „Možda je to i Melania rekla: 'Donalde, ono što govoriš je odvratno, misli na svoje nasljeđe. Ti si starac, vrijeme ti istječe. Hoćeš li biti zapamćen kao čovjek koji je izazvao ovaj kaos?'”

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026