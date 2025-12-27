'Je li ovo 1945.?' Thompsonov tim najavio tužbu protiv gradonačelnika Tomaševića

Za razliku od Osijeka, Varaždina i Zadra, izgleda da Thompson neće održati drugi koncert u Zagrebu. Zabrana drugog koncerta zbog povika na početku Čavoglava izazvala je brojna negodovanja, a o svemu se oglasio i Thompsonov tim koji je najavio tužbu protiv Grada, piše Danas.hr.

Thompsonov tim poručuje da čekaju da prođe taj 28. prosinca i da krenu svim mogućim pravnim sredstvima, a to znači i tužbe i kaznene prijave protiv Tomislava Tomaševića, ali i svih onih koji imaju bilo kakve veze s Arenom Zagreb i dozvolama za koncert u njoj.

- Je li ovo 1945 - pitaju se iz njegovog tima. Podsjećaju da je i sud dao za pravo Thompsonu da može pjevati pjesmu Bojna Čavoglave i taj početni stih za dom spremni.