Je li ovo kraj? Zelenski pristao na uvjete koji su nedavno bili 'znanstvena fantastika'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dao je naslutiti novu spremnost na ustupke oko nekoliko ključnih pregovaračkih točaka koje su prijetile zaustavljanjem tek započetog mirovnog procesa s Moskvom, čime je loptu praktički prebacio na rusku stranu, piše CNN.

Foto: Thomas Peter

Na neuobičajeno otvorenom i sadržajnom sastanku s novinarima u utorak, Zelenski je iznio nove pojedinosti o planu u 20 točaka koji je opisao kao „temeljni dokument o okončanju rata, politički dokument između nas, Amerike, Europe i Rusa“. Ukrajinski predsjednik također je govorio o konkretnim elementima sigurnosnih jamstava između Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i europskih zemalja, koja bi bila ključan dio svakog mirovnog sporazuma s Rusijom.

Foto: UKRAINIAN ARMED FORCES

Zelenski je rekao da očekuje odgovor iz Moskve u srijedu, nakon što američka strana stupi u kontakt s Kremljem.

Nacrt sporazuma od 20 točaka predstavlja skraćenu verziju izvornog plana od 28 točaka o kojem su SAD ranije razgovarale s ruskom stranom. U svojim izjavama Zelenski je iznio što bi, prema ukrajinskoj strani, bio prihvatljiv kompromis u vezi s povlačenjem ukrajinskih snaga iz dijelova istočne Ukrajine, u Donjeckoj oblasti, koji trenutačno nisu pod kontrolom ruskih snaga.

Foto: Stringer

To područje uključuje i tzv. „pojas utvrda“ – niz utvrđenih ukrajinskih gradova poput Kramatorska i Slovjanska u Donjeckoj oblasti, koji trenutačno stoje na putu bilo kakvom mogućem ruskom prodoru dublje u srce Ukrajine. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Ukrajina mora praktički prepustiti cijelu Donjecku oblast kako bi mirovni plan funkcionirao.

Objašnjavajući stajalište svoje zemlje, ukrajinski predsjednik rekao je da bi Rusija morala provesti povlačenje svojih snaga razmjerno teritoriju koji bi napustile ukrajinske trupe, čime bi se uspostavila demilitarizirana zona oko dijela sadašnjih linija bojišnice. „Ako ovdje uspostavimo slobodnu gospodarsku zonu i ona podrazumijeva praktički demilitariziranu zonu – što znači da se teške snage povlače s tog područja – i ako je udaljenost, primjerice, 40 kilometara (to može biti pet, 10 ili 40 kilometara) – tada, ako su ta dva grada, Kramatorsk i Slovjansk, naša slobodna gospodarska zona, Rusi bi morali povući svoje trupe u skladu s tim, za pet, 10 ili 40 kilometara“, rekao je Zelenski.