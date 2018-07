'Je li ovo varanje? Naravno da je, pa prodaješ se po kućama...' 6. DIO U šest nastavaka donosimo nikad ispričanu priču o skrivenom svijetu hrvatskih žigola i tajnom ulazu na stražnja vrata u svijet bogatih, slavnih i moćnih...

''Ušao sam u to s dobrim namjerama, misleći kako će sve ono što me dobro čeka u budućnosti opravdati tih nekoliko loših stvari koje moram učiniti. Bio sam najamna radna snaga na bojišnici seksa. I za to bio jako dobro plaćen, i za to platio jako visoku cijenu. Ovo je moja priča o ljubavi, jer je ljubav jedino što nas može iskupiti i očistiti''

Tomislav K.

'Zgodan sam, ali s prosječnim libidom'

Zgrčio mi se želudac. Bio sam se fiksirao na neku buduću lovu, misleći da će biti riječ o striptizu, kao prvi put. To bih nekako savladao. Dapače, u jednom sam se trenutku uhvatio u razmišljanju kako mi se ta stvar dopala puno više no što sam mislio. Ideš u masu raspomamljenih žena, koje te dodiruju, štipaju, pipaju, pa čekaj, ne sanjamo li o tome svi dok smo mladi? O tome ili o nečemu sličnom. Želiš ženu, seks, avanturu, dao bi sve za to. Platio bi. Ponizio bi se. Hodao na koljenima.

A onda dočekaš situaciju u kojoj ti nude pare za to isto – a tebi je muka u trbuhu.

Jer, nemaš pred sobom komade o kojima si sanjao, već tko zna kakve krampove, groblje, muzej voštanih figura Madame Tussauds... Giacomo Casanova, najslavniji ljubavnik povijesti, imao je silan libido. U jednom svesku svojih debelih memoara, on opisuje kako je vodio ljubav s vojvotkinjom D' Urfe. Baba je, ako se dobro sjećam, imala preko 80 godina i maštala je o tome kako će steći vječni život ako ispije neki čudotvorni napitak i ako je pritom bude jebao neki mladi pastuh. Bila je luckasta, ili luda. Casanova, koji je bio u besparici, ponudio joj je i jedno i drugo. Sludio ju je nekom kabalom. A onda, kad je došao trenutak za seks, navalio na nju – ali je prije toga platio nekoj mladoj ljepotici da mu pleše gola iza zastora, na mjestu s kojeg je vojvotkinja neće vidjeti. I uspjelo mu je, nije podbacio. Vojvotkinja ga je kasnije bogato nagradila.

Ali ja nisam bio baš Casanova. Zgodan, da, jako, i to, nabildan, da, lijepa lica, da, nakvarcan, da – ali moj je libido bio u granicama normale, ni gore ni dolje.

Onda – ponovio je Aleks, shvativši da su mi misli odlutale.

'Podnio bih jednu do dvije lude babe mjesečno...'

Još me nešto mučilo. Nisam znao ni koliko mogu zaraditi. Ni kako bi to išlo. Ako vam se odgovor na ovakvo pitanje čini jednostavnim, u krivu ste. Nije. Bar meni nije bio.

Nisam znao ni je li to jedan date mjesečno. To bih i mogao podnijeti, nekako se izvući, ali što ako je to ozbiljan posao? Mislim, ako moram biti serijski ubojica?

Ok, realno, ne vjerujem da je to moguće. Teško bi bilo pretpostaviti da je taj posao toliko razvijen. Mi smo konzerve, nemojmo se zavaravati. Možda bude mjesečno jedna luda baba, do dvije, ne više. Nije moguće da ih je više...

Možda, dakle, odradim posao jednom dva puta mjesečno, toliko ću izdržati, zažmiriti i misliti na nešto lijepo, kao Casanova koji je imao pred očima, doduše živu, lijepu mladicu. Pažljivo ću sakriti tragove da nitko ne dozna, izvući starce i sestru iz nevolja, a možda i nešto uštedjeti.

Pomislio sam i na Silviju. Bio sam s njom već godinu dana i nikad je nisam prevario, iako sam imao dosta ponuda. Je li ovo varanje, zatitralo mi je kroz glavu.

Kako god sam pokušao postaviti stvari, nisam mogao izbjeći zaključak koji je govorio – jest, Tomislave, nego što je nego varanje.

Zločin s predumišljajem

Hodaš okolo po Zagrebu s kitom na izvol´te, u najmu, prodaješ se, jebeš po kućama, i još pritom moraliziraš, jebeš mačku mater i pitaš se je li to varanje. Klasični primjer varanja, Tomislave, klasični – odnosno, još gore.

To je, kako bi rekli pravnici, kvalificirani oblik zločina, zločin s predumišljajem, u punoj svijesti, s računicom i kalkulacijom koja ima neka opravdanja, obitelj i sestra, ali je, kad se podvuče crta, sve ipak gadljivo.

Takvo moralno opravdanje, naime, može smisliti i izreći bilo koja kurva, zaključio sam. A osim toga, što bi bilo da moja draga krene tim putem? Da odluči pomoći obitelji i sebi tako što će se kurvati po neboderima Novog Zagreba?

I s visokim moralnim opravdanjima? Što bih ja napravio? Bih li popizdio? Ili bih je razumio, pomilovao po glavi i dao oprost grijeha?

Ma jebao bih joj majku – zaključio sam. Koja opravdanja, kurac.

