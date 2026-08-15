Je li ovo žena koja će se kandidirati protiv Trumpa?

Predsjednik Donald Trump predviđa da će Alexandria Ocasio-Cortez pokušati postati njegova nasljednica u Bijeloj kući, no uvrstio ju je među ostale ljevičarske kandidate koji se pokušavaju odmaknuti od svojih ranijih radikalnih stajališta koja im sada stvaraju političke glavobolje, piše New York Post.

„Mislim da hoće”, rekao je za Fox News u intervjuu tijekom u petak održanog posjeta Long Islandu na pitanje o zastupnici Alexandriji Ocasio-Cortez (Demokratska stranka, New York), koja je nedavno u videozapisima otkrila da zamrzava svoje jajne stanice – što je potaknulo nova nagađanja o njezinim političkim ambicijama za više dužnosti.

Foto: Eric Lee

Upitan je o izjavi 36-godišnje socijalističke zastupnice od nedjelje da je „woke 1.0 bio ludost”, u opasci kojom se distancirala od komentara koji muče ljevičarske demokratske kandidate poput Francesce Hong iz Wisconsina, poznate po protivljenju blagdanima. „Ali ako stvarno pogledate, svi govore istu stvar.

Svi se pokušavaju odreći onoga što su govorili o kriminalu i svemu ostalom, mi volimo gradove utočišta. Svega što su rekli sada se pokušavaju odreći”, rekao je Trump dopisnici Foxa Alexis McAdams.

Tko je AOC

Alexandria Ocasio-Cortez američka je političarka i članica Demokratske stranke koja od 2019. godine predstavlja 14. kongresni okrug države New York u Zastupničkom domu SAD-a.

Poznatija pod inicijalima AOC, privukla je pozornost javnosti 2018. godine kada je kao 28-godišnjakinja pobijedila dugogodišnjeg demokratskog zastupnika Josepha Crowleya na unutarstranačkim izborima, postavši najmlađa žena ikada izabrana u američki Kongres.

Kao pripadnica progresivnog krila stranke i organizacije Democratic Socialists of America, istaknula se kao glasna zagovornica politika poput "Green New Deala", zdravstvenog osiguranja za sve ("Medicare for All"), besplatnog visokog obrazovanja te reforme pravosudnog i imigracijskog sustava. Zahvaljujući iznimnoj prisutnosti na društvenim mrežama i vještom javnom nastupu, postala je jedna od najprepoznatljivijih, ali i najutjecajnijih figura suvremene američke politike.