Je li se Fehir predao Srbima?! Znao je da postoji tjeralica, ali svjesno je prešao granicu...

Još nije razjašnjeno je li Krunoslav Fehir (50), bivši policajac i krunski svjedok protiv Branimira Glavaša, uhićen na granici sa Srbijom jer je tamo došao kao taksist s nalogom da u Bogojevu pokupi putnika ili s namjerom da se "preda" srpskim vlastima, s obzirom na to da je znao za tjeralicu. Naime, još nikakvih službenih informacija o njegovu uhićenju nema, iako su srbijanski mediji objavili vijest o tome već nakon nekoliko sati.

Iz Hrvatskog veleposlanstva u Beogradu odgovorili su nam da informaciju o njegovu uhićenju nisu dobili te da nije zatražena konzularna pomoć.

Pravnici kažu da će ta obavijest biti službena 48 sati nakon uhićenja, odnosno nakon što srpsko tužiteljstvo odluči hoće li Fehira pustiti ili će dobiti pritvor.

Zagreb: Krunoslav Fehir svjedočio na suđenju Branimiru Glavašu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Fehir je uhićen u nedjelju u 1.40 sati kad je autom došao na granični prijelaz sa Srbijom. Navodno su ga na hrvatskoj granici upozorili da Srbi imaju tjeralicu za njim, no on je ipak otišao. Predao je dokumente i odmah bio uhićen te odveden u Beograd. Srbija ga tereti za ubojstva nekoliko desetaka srpskih civila u Osijeku 1991. godine, kad je Fehir bio maloljetni pripadnik jedinice Branimira Glavaša. Ironično je što ga terete za ubojstva koja je sam javno priznao na hrvatskoj televiziji, a za koja u Hrvatskoj nikad nije odgovarao jer je rekao da mu je nalog za ta ubojstva dao Glavaš.

Fehir je 2005. godine odlučio ispričati tužiteljstvu sve što zna, navesti imena ljudi koji su se nalazili oko Glavaša, nakon čega je on postao zaštićeni svjedok, ali ne i osuđen. Na optužnici za ratni zločin, s Glavašem, našlo se još šestero pripadnika izviđačko-diverzantske jedinice.

Svoju pokajničku ispovijed Fehir daje prije lokalnih izbora 2005. godine, u jeku žestokih razmirica između Ive Sanadera i slavonskog "šerifa" Branimira Glavaša, kojeg je Sanader optužio da vodi autonomašku politiku te ga isključio iz stranke koju je i osnovao. Nedugo nakon tog razlaza kreću istrage protiv Glavaša za ratne zločine i Fehir dolazi u prvi plan.

- Želim mu dug boravak u srpskom zatvoru jer tamo i pripada. Čak štoviše, poslao sam mail srpskom tužiteljstvu za ratne zločine da im se stavljam na raspolaganje, uz jamstvo neometanog povratka u Hrvatsku, i dostavio sam im brojnu dokumentaciju o krivnji Krunoslava Fehira, kao i nalaz vještaka svjetskog glasa, dr. Đorđa Alempijevića iz Beograda, koji je na sudu u Zagrebu decidirano naveo da je Čedomir Vučković ubijen iz Fehirove puške te da je od tih rana i preminuo - rekao je Branimir Glavaš, koji je prvotno osuđen za taj ratni zločin, a nakon što je odslužio zatvorsku kaznu, od njega i oslobođen. Naime, u ponovljenom postupku Fehir je više puta mijenjao svjedočenje, pa mu sud više nije vjerovao i izgubio je status zaštićenog svjedoka. Zbog toga ga je Branimir Glavaš tužio, no tužba je odbačena.

Fehir se, nakon sudjelovanja u obrani grada Osijeka, priključio MUP-u, gdje je radio do umirovljenja 2018. godine, no zbog sudskog postupka protiv bivših suboraca primao je prijetnje pa se iz Osijeka preselio u Pulu. Imao je dosta problema na poslu, liječio se od psihičkih trauma, vodio nesređen život, ali nastojao je biti "ispod radara" za medije i Glavaševe ljude.

U javnim se istupima branio da je kao 16-godišnjak postao član Glavaševe bojne, s ocem, te da je doveden u zabludu da su ljudi koji su dovođeni u zarobljeništvo u dvije garaže Sekretarijata obrane bili četnici i teroristi. Rekao je kako je osobno pucao u zarobljenog Čedomira Vučkovića, kojem su u grlo ulijevali kiselinu iz akumulatora, te da je bio prisutan kad su neki Srbi ubijeni na Dravi, nakon što su im selotejpom svezali ruke, i bačeni u rijeku. Upravo su zato te dvije afere nazvane Selotejp i Garaža.

Inače, Osječanin Čedomir Vučković, Srbin po nacionalnosti, bio je obični umirovljenik. Službeno je nestao 31. kolovoza 1991. godine kad je otišao u grad naći se s prijateljima. Uhićen je i doveden u jednu od garaža, iz nepoznatog razloga. Ni po čemu obilježen kao "srpski neprijatelj", bio je brutalno zlostavljan i pretučen.

Fehira su u nedjelju ujutro ispitali u beogradskoj policiji. Opisao je događaje vezane za ratnu 1991. godinu u Osijeku, ali njima nije rekao da je on pucao u Vučkovića, kao ni da je bio prisutan kad su ubijeni Srbi na Dravi bačeni u rijeku. Na pitanje policijskih službenika je li vjerodostojan intervju koji je dao 2005. godine na javnoj televiziji rekao je da je u njemu sve točno. No u njemu priznaje da je on ubio "desetak civila".