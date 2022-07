Jedan je mlatio suprugu, drugi novinara, treći je osuđen, dok je četvrti uhićen. Peti je premijer

U ljeto 2016. snimljena je fotografija predstavnika slavonskog HDZ-a zajedno s Andrejem Plenkovićem koji je obilazio zemlju tijekom kampanje. Tako je posjetio i Požegu.

Tamo su ga dočekali najvažniji slavonski HDZ-ovci - Franjo Lucić, Vedran Neferović, Tomislav Tolušić i Alojz Tomašević.

Luciću je u utorak Vrhovni sud preinačio presudu pa će nekad moćni HDZ-ovac morati u zatvor zbog pokušaja podmićivanja novinara Telegrama.

Do Lucića stoji Neferović, tadašnji gradonačelnik Požege. Desetak mjeseci nakon što je ova fotografija snimljena, Neferović je nasrnuo na novinara Mladena Mirkovića i udarao njegovom glavom o zid. Za to je dobio uvjetnu kaznu u trajanju od šest mjeseci s rokom kušnje dvije godine. Iako je Plenković u javnosti oštro kritizirao premlaćivanje novinara, Neferović je mandat gradonačelnika odradio do kraja, a zatim ga je HDZ smjestio na poziciju zamjenika župana - Alojza Tomaševića, koji je također na fotografiji.

S druge strane do premijera stoji Tomislav Tolušić. On je ubrzo nakon što fotografija snimljena postao i potpredsjednik Vlade, a zatim je kroz godine promijenio nekoliko ministarstava. Naposljetku je otišao 2019. godine nakon nekretninske afere. Prije nekoliko dana je završio i u istražnom zatvoru zbog afere s europskim fondovima.

A pored Tolušića stoji Alojz Tomašević, nekada moćni župan koji je s političke scene otišao uz veliki skandal. U prosincu 2020. je osuđen za premlaćivanje svoje supruge. Na izborima se iduće godine nije kandidirao.

